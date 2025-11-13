Jóvenes prenden cohete en la cola de un burro en Querétaro; denuncian maltrato animal

El Gobierno Municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro, atendió de inmediato el caso de maltrato animal ocurrido en la delegación de Boyé, luego de que dos jóvenes le prendieran un cohete en la cola a un burro.

De acuerdo con el comunicado oficial, el Centro de Atención Animal Municipal (CAAM) y el área jurídica fueron instruidos por la alcaldesa Astrid Ortega para actuar conforme a la ley y presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ).

😡Indignante 😡



Jóvenes fueron captados prendiéndole un cohete en la cola a un burrito en Cadereyta de Montes, #Querétaro.



Autoridades ya investigan para dar con los

responsables de este acto de crueldad animal. pic.twitter.com/ZM22fsz9Ak — Reporte Mexiquense (@ReporteMexiquen) November 12, 2025

El burro de Cadereyta está estable

“El bienestar animal es prioridad. Giré instrucciones al CAAM y al equipo jurídico para atender esta situación. No podemos permitir que hechos así sigan ocurriendo en nuestro municipio”, afirmó la presidenta municipal.

El CAAM revisó al animal y determinó que no presenta lesiones que pongan en riesgo su vida, aunque permanecerá bajo observación y atención veterinaria. Ortega añadió que esperarán las medidas que determine la Fiscalía durante el proceso de investigación.

“Este tipo de situaciones no pueden seguir pasando. El cuidado que tenemos de nuestros animalitos dice mucho de nosotros como sociedad”, enfatizó la edil.

El Ayuntamiento reiteró su compromiso con la protección y el respeto hacia todos los seres vivos, además de garantizar la colaboración con las autoridades competentes hasta que se esclarezca el caso.

Asimismo, el gobierno local invitó a la población a denunciar cualquier caso de crueldad o abandono animal y a fomentar la empatía y el cuidado responsable hacia los animales domésticos y de carga.

El Centro de Atención Animal Municipal de Cadereyta mantiene disponibles sus canales de atención para reportes, rescates o adopciones.

APAQRO exige justicia y atención inmediata al burro agredido

Desde la Asociación Protectora de Animales de Santiago de Querétaro A.C. (APAQRO) se expresó una profunda indignación y rechazo ante el acto de crueldad cometido contra el burro en el municipio de Cadereyta.

“Este hecho, que ha causado consternación entre defensores y ciudadanos comprometidos con la vida animal, no puede quedar impune. Los animales son seres sintientes y merecen respeto, cuidado y justicia”, señaló la asociación en un comunicado.

APAQRO hizo un llamado urgente a las autoridades municipales y estatales para que se actúe conforme a la ley y se sancione a los responsables, incluso si se trata de menores de edad.

La organización también pidió a la presidenta municipal de Cadereyta que garantice atención médica inmediata al animal, quien, según información inicial, continuaba sin recibirla.

“Este suceso nos recuerda la necesidad de fortalecer la educación y la empatía hacia todos los seres vivos, así como de asegurar que las leyes de protección animal en Querétaro se apliquen con rigor y sin excepciones”, subrayó la asociación.

Sanciones por maltrato animal en Querétaro

El Código Penal del Estado de Querétaro tipifica el maltrato animal como delito, con sanciones que van desde tres meses hasta dos años de prisión, además de multas económicas.

Si el maltrato causa la muerte del animal, la pena puede elevarse hasta cuatro años de cárcel y el doble de la multa correspondiente.

Las autoridades han reforzado las campañas de concientización sobre el respeto y la protección animal, especialmente en comunidades rurales donde los animales de carga son más vulnerables a abusos.