VIDEOS: Al menos 20 muertos por explosión de gasolinería en Nagorno-Karabaj

Una explosión en una gasolinería en la región de Nagorno-Karabaj, en Azerbaiyán, dejó un saldo de al menos 20 personas muertas y alrededor de 300 lesionadas.

El hecho ocurrió el lunes 25 de septiembre, cuando diversos habitantes realizaban una fila para cargar combustible en la carretera que une las ciudades de Stepanekert con Askerán, antes de huir a Armenia, debido al conflicto militar en esta región.

BREAKING:

While trying to sort out the fuel shortage for the Karabakh Armenians trying to flee the ethnic cleansing of Artsakh, a fuel and gas distribution center has exploded. Many Injuries have been reported. pic.twitter.com/iHJGTviJJz — Siranush Sargsyan (@SiranushSargsy1) September 25, 2023

El motivo de la explosión aún es desconocido. Las autoridades han encontrado 13 cadáveres que no han podido identificar, mientras que siete personas fallecieron posteriormente en los hospitales.

La condición de los lesionados es de “graves o muy graves”, afirmó Gegham Stepanyan, encargado de derechos humanos de Nagorno-Karabaj, a través de sus redes sociales durante la noche de ayer lunes.

URGENTE: Un tanque de gasolina explotó en el suburbio de Stepanakert, Karabaj.



Según informes, en el momento de la explosión había muchos conductores cerca de los tanques, intentando conseguir combustible para salir de Nagorno Karabaj. Hay informes de muchas víctimas en el… pic.twitter.com/PkdIWBBS1Q — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 25, 2023

¿Qué está pasando en Nagorno-Karabaj?

Nagorno-Karabaj es una región separatista en Azerbaiyán, ubicada en la región montañosa del sur del Cáucaso, la cual ha estado bajo control de integrantes de la etnia armenia por tres décadas.

Habitantes de Nagorno-Karabaj hacen fila en la carretera que conecta con Armenia.|Reuters.

Sin embargo, tras una operación militar relámpago que duró 24 horas el pasado 19 de septiembre, ahora miles de ciudadanos buscan emigrar a Armenia para evitar ser perseguidos y ser víctimas de limpieza étnica.

En tanto que el gobierno de Azerbaiyán aseguró que hizo esta acción en respuesta a los ataques contra sus propios ciudadanos en dicha región y restablecieron la soberanía sobre el territorio separatista. El ataque militar dejó cuando menos a 200 muertos y lesionó a 400 habitantes.

🛑The main hospital in Stepanakert is at capacity!



Following the fuel blast, many patients have been transported to the Russian peacekeepers’ hospital, others to the Children’s hospital.



The number of casualties and injuries is very high. We need an airlift for the injured now! pic.twitter.com/bjVdrjw7CS — Siranush Sargsyan (@SiranushSargsy1) September 25, 2023

La reciente ofensiva militar lanzada por Azerbaiyán terminó con la rendición de funcionarios administrativos y separatistas en la región, reconocida internacionalmente como territorio azerbaiyano, pero de mayoría armenia y con un enorme vínculo cultural con el país vecino.

Al menos 13 mil desplazados de la región de Nagorno-Karabaj ya han llegado a Armenia en condición de refugiados. En este contexto, el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, y el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, tienen previsto reunirse en España en octubre para suscribir un nuevo tratado de paz.

