Esperanza en medio de la tragedia: Jazlyn, niña víctima de la explosión en Iztapalapa, será trasladada a Texas

La solidaridad y el apoyo médico internacional se hacen presentes en el caso de Jazlyn, una de las niñas afectadas por la reciente explosión en el puente La Concordia, Iztapalapa. La Fundación Michou y Mau, una organización dedicada al cuidado de niños con quemaduras, ha anunciado una noticia que trae esperanza a la familia y a la comunidad: la menor será trasladada a los Shriners Hospitals for Children en Galveston, Texas, para recibir la atención especializada que su caso requiere.

Fundación Michou y Mau ayudará a traslado de niña quemada en explosión de Iztapalapa

A través de un comunicado, la fundación informó que Jazlyn, herida en el trágico suceso del pasado 10 de septiembre, será llevada a uno de los centros de quemados más reconocidos a nivel mundial. La decisión de transferirla se tomó después de que el equipo médico de la fundación, en colaboración con el Centro Médico Nacional Siglo XXI, evaluara la situación de la menor y determinara que su caso requiere una atención de alta especialidad que solo puede brindarse en hospitales como Shriners.

🙏 Familias de Cd. Nezahualcóyotl, que recolectaron donativos en León y en EU, llegaron al CMN Siglo XXI para apoyar a la familia de la pequeña Jazlyn Azulet.

Llevaron ayuda económica, oraciones y palabras de aliento.



El comunicado, firmado por Virginia Sendel Iturbide, Presidenta y Fundadora de la organización, agradece el apoyo del personal médico del Centro Médico Nacional Siglo XXI por su colaboración en la valoración del caso. La Fundación Michou y Mau reafirmó su compromiso de continuar apoyando a niños, niñas y adolescentes que requieran de sus servicios, demostrando una vez más el valor de la ayuda humanitaria y la coordinación entre diferentes instancias para salvar vidas.

La explosión en La Concordia, que lamentablemente ha dejado varias víctimas, ha generado una ola de conmoción en la capital. El traslado de Jazlyn a Texas no solo es un paso crucial para su recuperación física, sino también demuestra el apoyo de la sociedad civil, pues en comentarios de la publicación de la fundación se encontró el de una usuaria que comentó que ella es de Houston y si la familia de Jazlyn necesita ropa, alimento o cualquier otra necesidad, ella está dispuesta a ayudar.