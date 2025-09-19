Muere Abril Díaz tras sufrir quemaduras por la explosión en Iztapalapa; deja a 4 hijos huérfanos

Abril Díaz Castañeda, de 34 años, otra de las víctimas de la explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, murió este 18 de septiembre, tras las quemaduras en aproximadamente el 95% de su cuerpo.

Su hermana confirmó a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que la joven murió a consecuencia de las graves quemaduras sufridas el pasado 10 de septiembre, donde prácticamente quedó irreconocible.

Suman 22 víctimas de la explosión en Iztapalapa

Los médicos habían advertido a la familia que, debido a las heridas, las posibilidades de sobrevivir eran mínimas para Abril, calificándolo como de un “milagro”.

Pese a esto, fue trasladada a cirugía un día antes, donde inicialmente se mantuvo estable, pero su estado se agravó posteriormente.

Según su hermana, la mujer se dirigía a buscar empleo cuando fue sorprendida por las llamas originadas por la explosión de la pipa, que transportaba casi 50 mil litros de gas LP.

Con su muerte, ya ascienden a 22 víctimas de aquel fatídico miércoles, donde 94 personas resultaron heridas, entre ellos menores.

