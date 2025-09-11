Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Mueren tres personas tras explosión de pipa en Puente de la Concordia en Iztapalapa

Publican lista oficial de las víctimas y hospitales a los que fueron ingresados tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa.

explosion pipa iztapalapa.jpg
La explosión de la pipa de gas en Iztapalapa dejó 70 heridos.|FIA
Notas
Seguridad
Escrito por: Iván Ramírez
Compartir nota

Tres personas muertas y 70 lesionados es el saldo que dejó esta tarde la explosión de una pipa de gas que circulaba por la zona del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

Las personas lesionadas que fueron trasladadas a distintos hospitales, 51 hombres, 16 mujeres. De estas 70 personas lesionadas, lamentablemente informamos que tres personas ya fallecieron y tenemos dos personas en calidad de desconocidas. Vamos a publicar la lista de las personas de las que tenemos”, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Hospitales y víctimas de explosión de pipa en Iztapalapa

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) compartió el listado oficial y preliminar de las personas hospitalizadas, el cual, indicó, se irá actualizando.

Información en desarrollo...

Notas