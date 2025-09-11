Mueren tres personas tras explosión de pipa en Puente de la Concordia en Iztapalapa

Tres personas muertas y 70 lesionados es el saldo que dejó esta tarde la explosión de una pipa de gas que circulaba por la zona del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

“Las personas lesionadas que fueron trasladadas a distintos hospitales, 51 hombres, 16 mujeres. De estas 70 personas lesionadas, lamentablemente informamos que tres personas ya fallecieron y tenemos dos personas en calidad de desconocidas. Vamos a publicar la lista de las personas de las que tenemos”, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Hospitales y víctimas de explosión de pipa en Iztapalapa

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) compartió el listado oficial y preliminar de las personas hospitalizadas, el cual, indicó, se irá actualizando.

Informo que, hasta el momento, tenemos registro de 70 personas lesionadas y tres lamentables fallecimientos.



Compartimos el listado oficial y preliminar de las personas hospitalizadas.



Reiteramos que este listado puede irse actualizando, de acuerdo con las necesidades médicas… pic.twitter.com/1xBe8yYjSj — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 11, 2025

Información en desarrollo...

