Misael Cano Rodríguez, trabajador de la alcaldía, una de las víctimas tras la explosión de una pipa en Iztapalapa

Tras el lamentable accidente donde una pipa que llevaba casi 50 mil litros de gas LP chocó y después explotó en el puente de la Concordia, la Alcaldía Iztapalapa confirmó hoy la muerte de Misael Cano Rodríguez, quien se desempeñaba como trabajador del área de imagen urbana de la demarcación. Este fallecimiento se suma al dolor que ha dejado la tragedia en la comunidad, donde hasta el momento se reportan 8 personas fallecidas, además de 93 personas heridas y 22 en estado crítico, según el informe de las autoridades capitalinas.

Entre las ocho víctimas por la explosión de la pipa en Iztapalapa se encuentra Juan Carlos Sánchez Blas, estudiante del @IPN_MX https://t.co/p097RVXp9A pic.twitter.com/htXOZBIdyX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 11, 2025

Misael Cano Rodríguez, una de las víctimas de la explosión en puente de La Concordia, Iztapalapa

A través de un comunicado oficial, la alcaldía y sus trabajadores lamentaron profundamente el fallecimiento del “compañero” Misael Cano Rodríguez. Misael Cano era un trabajador del área de imagen urbana de la alcaldía. El mensaje expresa el profundo pesar por la pérdida y extiende sus condolencias a la familia, amigos y colegas del fallecido.

La muerte de Misael Cano se suma al trágico saldo del accidente, que ha conmocionado a toda la Ciudad de México, mientras las autoridades continúan las investigaciones y se busca esclarecer los hechos.

Misael se encontraba siento atendido en el Instituto Nacional de Rehabilitación, ubicado en la alcaldía Tlalpan; sin embargo, falleció tras las graves quemaduras que sufrió.

Autoridades y trabajadores de la alcaldía Iztapalapa lamentamos el

fallecimiento de nuestro compañero Misael Cano Rodríguez, ocurrido en los lamentables acontecimientos del día de ayer en el Puente de La Concordia.



Descanse en paz nuestro querido compañero. pic.twitter.com/9OS1O4vVN7 — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) September 11, 2025

Autoridades confirman 8 personas fallecidas y 93 heridos en distintos hospitales de la capital

Clara Brugada Molina, la jefa de Gobierno capitalina, dio una conferencia de prensa donde actualizó los números de las personas afectadas después del accidente. Aumentó a 8 las víctimas mortales, 22 personas en estado crítico, seis graves, 39 delicados y 19 dados de alta.

El caso de Jovani, joven estudiante del IPN, con 99% de quemaduras en su cuerpo

Jovani Martínez, un estudiante de 16 años de la Vocacional 7 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) sufrió quemaduras en el 99% de su cuerpo tras la terrible explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.

Jovani, de 16 años, estudiante de la Voca 7. Es uno de los afectados por la explosión de la pipa en Iztapalapa.



Tiene el 99% de su cuerpo quemado.



Su hermana Jaquelin nos cuenta su peregrinar en esta tragedia. pic.twitter.com/ZYEqJ6O1tf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 11, 2025

Su familia dio a conocer que ahora se debate entre la vida y la muerte. El joven regresaba de realizar sus prácticas profesionales cuando la tragedia lo alcanzó y lamentablemente fue una de las personas más afectadas.