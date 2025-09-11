Causas de la explosión de pipa en Iztapalapa; ¿homicidio culposo?

Fernando Soto, el hombre que manejaba la pipa de gas que explotó en la vialidad de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, se encuentra en una situación de salud muy delicada.

El conductor, quien sufrió quemaduras en la mayor parte de su cuerpo, fue trasladado al hospital Magdalena de las Salinas. Clara Brugada, la jefa de gobierno, confirmó que el chofer está bajo la custodia, aunque no está formalmente detenido, y se determinará más tarde si enfrenta cargos legales.

Siguen las investigaciones



Peritos de la Fiscalía capitalina regresaron al Puente de la Concordia, donde explotó una pipa de gas.



El saldo oficial: 94 lesionados, 8 muertos, 67 hospitalizados, de los cuales 22 están en estado crítico.

Causas de la explosión de pipa en Iztapalapa

Las autoridades han abierto varias líneas de investigación para esclarecer los motivos del percance. Equipos especializados en criminalística, química, incendios, explosiones y tránsito terrestre están llevando a cabo los peritajes en el lugar del accidente.

Una de las principales hipótesis, que se evalúa con especial atención, es el exceso de velocidad. Los primeros indicios sugieren que el exceso de velocidad pudo haber sido un factor detonante en el incidente, aunque no se ha podido confirmar directamente con el conductor debido a su estado de salud crítico.

La @FiscaliaCDMX investiga dos posibles causas por la explosión de la pipa en #Iztapalapa, informa Bertha Alcalde:



1️⃣ Exceso de velocidad del conductor

2️⃣ Posibles fallas en el cumplimiento de normas por parte de la empresa gasera



Peritos trabajan en el lugar.

¿Qué se sabe de la empresa propietaria de la pipa que explotó en Iztapalapa?

Respecto a la empresa propietaria del vehículo, se ha mantenido en contacto con las autoridades desde el inicio. Ha mostrado disposición para brindar apoyo a las víctimas, y el gobierno de la ciudad está colaborando con ellos para coordinar la asistencia, incluyendo el traslado de afectados y la provisión de ayuda inicial.

Se ha recordado que la circulación de vehículos con estas características está regulada por el reglamento de tránsito. No obstante, en el caso específico del tramo donde ocurrió el siniestro, la circulación del autotransporte era permitida porque no existían alternativas para su ruta con destino al estado de Puebla, viniendo de Tepotzotlán y Lechería.

Jovani, de 16 años, estudiante de la Voca 7. Es uno de los afectados por la explosión de la pipa en Iztapalapa.



Tiene el 99% de su cuerpo quemado.



Su hermana Jaquelin nos cuenta su peregrinar en esta tragedia.

En ese sentido, las autoridades están trabajando en la creación de un nuevo protocolo de circulación para vehículos que transportan materiales peligrosos, con el objetivo de evitar que un suceso similar vuelva a ocurrir. Este nuevo plan será elaborado por la Secretaría de Protección Civil en colaboración con la agencia federal correspondiente, tomando en cuenta las dimensiones y el peso de los vehículos para establecer límites más estrictos.

¿Cuál es la situación de las personas heridas?

La jefa de gobierno informó que se actualizará la información sobre el estado de las personas heridas cada ocho horas. Esta medida tiene como propósito principal mantener a la población informada de manera precisa y oportuna, asegurando que los datos que se difundan sean verídicos y se adapten a cualquier cambio en la situación de los afectados.

El fatal accidente, que ocurrió ayer, dejó un saldo de ocho personas sin vida y cerca de 90 heridos. El vehículo siniestrado, que transportaba 49 mil 500 litros de gas, volcó y explotó, causando daños vehículos.

