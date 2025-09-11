“Jovani tiene el 99% del cuerpo quemado": Familia del joven estudiante del IPN pide apoyo

“Está muy grave, necesita mucho apoyo”. Con la voz entrecortada, la familia de Jovani Martínez, un estudiante de 16 años de la Vocacional 7 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), narra el infierno que vive el joven, quien resultó con quemaduras en el 99% de su cuerpo tras la devastadora explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Jovani, quien sueña con ser ingeniero, regresaba de sus prácticas profesionales cuando la tragedia lo alcanzó. Ahora, se debate entre la vida y la muerte, mientras su familia pide una cadena de oración y la comunidad politécnica lamenta la pérdida de otro de sus estudiantes en el mismo incidente.

Familia revela estado de Jovani, uno de los estudiantes víctimas de la explosión en Iztapalapa

“Era muy maduro para su edad, muy sabio, con los pies en la tierra”, describe su hermana Jaquelin. Jovani Martínez, de 16 años, tenía un objetivo claro: quería ser ingeniero mecánico. Estudiaba en el CECyT 7 “Cuauhtémoc” del Politécnico y, como parte de su formación, realizaba sus prácticas profesionales.

El día de la explosión, Jovani viajaba en un microbús por la parte baja del Puente de la Concordia, en la ruta que tomaba todos los días para regresar a su casa en Ixtapaluca.

"Soñaba con ser ingeniero.”



Así recuerda su hermana al Jovani, que resultó gravemente herido tras la explosión en Iztapalapa.



Su familia pide apoyo, oraciones y que las autoridades no los dejen solos. pic.twitter.com/59cqc98PtJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 11, 2025

“Estaba consciente": Las últimas palabras que oyeron de Jovani

La hermana de Jovani fue la primera familiar en llegar al lugar de la tragedia y verlo. A pesar de la gravedad de sus heridas, relata un detalle desgarrador que demuestra su fortaleza: “Cuando entró a la ambulancia estaba consciente, totalmente consciente. Él sabía quién era, sabía a quién marcarle. Nos marcaron a nosotros”.

Fue trasladado inicialmente a la Clínica 53 en Los Reyes y, por la gravedad de sus quemaduras, enviado a un hospital de alta especialidad.

La familia, devastada, pide el apoyo de la sociedad, no con recursos, sino con fe. “Le pido a la gente que oren mucho por él, para que se cuide, para que se salve, para que vuelva a tener una reacción”, es el ruego de su hermana. Pide a las autoridades que no abandonen a las víctimas y que sigan donando sangre en los hospitales.

Confirman un alumno del IPN fallecido en tragedia del Puente de la Concordia

El IPN lamenta el fallecimiento de uno de sus estudiantes por la explosión de la pipa en Iztapalapa. https://t.co/rGA0gDVA0R — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 11, 2025

La explosión en Iztapalapa ha dejado, hasta el último reporte de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, un saldo de 8 personas fallecidas y 94 lesionadas, de las cuales 22 se encuentran en estado crítico.

La comunidad del IPN vive en luto por esta tragedia. Además de la crítica situación de Jovani, la institución confirmó el fallecimiento de uno de sus alumnos, Juan Carlos Sánchez Blas, también estudiante del CECyT 7, quien es una de las ocho víctimas mortales de la tragedia.

