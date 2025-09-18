Siete días después de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, las autoridades informaron que la unidad salió de Tuxpan, Veracruz, y el chofer perdió el control e impactó dos veces.

La información sobre cómo ocurrió este percance comienza a salir y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) dio más detalles al respecto este miércoles 17 de septiembre de 2025, un día después de darse a conocer que el chofer murió.

El calvario de las víctimas de la explosión en Puente de la Concordia: “Nadie nos ha dado un apoyo”

Pipa que explotó en Iztapalapa iba hacia Tláhuac

La pipa de gas LP que explotó se dirigía a una gasera en la alcaldía Tláhuac para descargar, así lo dio a conocer Bertha María Alcalde Luján, fiscal general de la CDMX, en conferencia de prensa conjunta con más autoridades del gobierno capitalino.

Explicó que la empresa responsable ya compareció ante el Ministerio Público, ha colaborado con la investigación y manifestó su disposición de aportar recursos económicos adicionales a las pólizas de seguro vigentes, con el fin de asegurar que las víctimas reciban la compensación correspondiente.

Ruta de la pipa de gas antes de explosión en Puente de la Concordia

De acuerdo con el reporte de las autoridades emitido hoy, se pudo tener conocimiento de la ruta que el chofer tomó antes de que se registrara la explosión. Los puntos por los que pasó son los siguientes:



La pipa de gas LP salió de Tuxpan, Veracruz



Cargó gas y se dirigió hacia una estación en la alcaldía Tláhuac



Circuló por la autopista México-Texcoco



Tomó una salida para incorporarse a la autopista México-Puebla



La vía de incorporación que tomó es una curva con pendiente positiva

Al entrar en la cuerva, la pipa perdió el control y se impactó contra el muro de contención exterior, e inmediatamente cambió de dirección y tuvo un segundo choque con el muro de contención interior.

La fiscal explicó que fue en ese lapso cuando se observó la volcadura del contenedor de gas que quedó tendido sobre el suelo.

Contenedor de pipa presentó una fracturó de 40 centímetros

El contenedor de la pipa presentó un golpe en la parte frontal izquierda, lo cual generó una fractura de aproximadamente 40 centímetros por la que se fugó el gas que después dio paso al flamazo.

La funcionaria informó que el diámetro de expansión del gas, previo a la explosión, fue de 180 metros, y en esa aérea se generó la chispa que detonó el incendio. En tanto, la fractura, dijo, se generó por un golpe “con un objeto rígido que pudiera ser una parte del camión o restos del muro de contención”.

