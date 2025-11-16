Una fuerte explosión destruyó parte de una planta agroquímica ubicada dentro de un parque industrial en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, Argentina. El incidente ocurrió en horas de la mañana, provocando el pánico entre los trabajadores y habitantes cercanos.

La onda expansiva generó una violenta sacudida. Un habitante de la zona describió el impacto:

“Por la explosión, escucho una explosión muy fuerte. Yo creí que me habían tirado un ladrillo al techo, pero vibraron hasta las paredes y los animales se asustaron... Salgo y veo un hongo de fuego ahí.”

Las llamas se expandieron con rapidez, amenazando almacenes e inmuebles aledaños, y rompieron vidrios en varias estructuras debido al agrandamiento.

Saldo de la explosión

El incidente dejó a más de 20 personas lesionadas, la mayoría de ellas trabajadores de la planta y de empresas cercanas que sufrieron contusiones e inhalación de humo.

La explosión y el posterior incendio cubrieron los alrededores de Ezeiza con una densa nube de humo, alertando a las autoridades sobre el riesgo de contaminación química en el ambiente.

Reacción de las autoridades en Argentina

Afortunadamente, la mayoría de los trabajadores lograron evacuar el lugar a tiempo, aunque algunos lamentaron la pérdida de su material de trabajo.

Trabajador de la planta: “Estamos haciendo piso industrial para los muchachos del depósito de química... Dejé máquina atrás y aparentemente se prendió todo el fuego también. Así que eso, estoy preocupado.”

Mientras los equipos de emergencia trabajan para sofocar totalmente las llamas y determinar las causas exactas del siniestro, la población de Ezeiza permanece en alerta ante la posibilidad de que el humo químico represente un riesgo para la salud.

Recomendaciones ante una explosión

La población debe permanecer en sus hogares y evitar salir. Cierre todas las ventanas, puertas y ventilaciones (apague el aire acondicionado) para bloquear la entrada del humo químico.

No se acerque al lugar de los hechos. Si está en la calle, muévase rápidamente en sentido contrario al humo visible.

Si siente ardor en ojos/garganta, tos o dificultad para respirar, consulte inmediatamente a un médico. Siga solo la información oficial.