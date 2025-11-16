VIDEO: fuerte explosión en restaurante de Mazatlán; reportan al menos un muerto y varios heridos

Un fuerte incendio seguido de una explosión en un restaurante ubicado en la zona hotelera de Mazatlán dejó como saldo un fallecido y cinco personas lesionadas.

El incidente provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y generó momentos de pánico entre turistas y empleados que se encontraban en el lugar.

Explota tanque de gas en taquería de Mazatlán

Según información consultada por FIA por fuentes de seguridad indica qué el reporte preliminar sobre la explosión de una taquería por posible acumulación de gas, dejó dos mujeres y un hombre fallecidos, así como dos heridos.

En algunos videos que circulan en redes sociales se observan escenas impactantes: un hombre sale corriendo de la taquería envuelta en llamas, mientras su cuerpo arde. Desesperado, se deja caer al piso e intenta sofocar el fuego, al tiempo que varias personas se acercan para ayudarlo.