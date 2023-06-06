Explosión en la represa hidroeléctrica Kajovka que divide a Rusia y Ucrania. VIDEO

La explosión de la represa hidroeléctrica de Kajovka en la madrugada de este martes ha puesto en alerta máxima a todo el sur de la región de Jersón ante el riesgo de inundación de numerosas localidades situadas en la cuenca baja del Dniéper, el principal río de Ucrania, quien acusa a Rusia de estar detrás del atentado.

Acusaciones mutuas entre Rusia y Ucrania por explosión de represa

Las autoridades ucranianas y rusas se responsabilizan mutuamente de la explosión contra esa infraestructura y han comenzado a primera hora de la mañana a evacuar enclaves ubicados en zonas inundables para trasladar a la población civil hasta zonas seguras.

Alerta máxima en la región de Jersón

La explosión de la represa hidroeléctrica Kajovka en la madrugada de este martes ha puesto en alerta máxima a todo el sur de la región de Jersón ante el riesgo de inundación de numerosas localidades situadas en la cuenca baja del Dniéper, el principal río de Ucrania.

russian occupiers have destroyed the Kakhovka hydroelectric plant in the Kherson region. Large parts of the south of Ukraine are in danger of flooding. The toll on civilians will be massive.

A terrorist act with catastrophic consequences committed by the occupiers.

The russians… pic.twitter.com/ERx28XC6ej — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 6, 2023

Se calcula que unas 16,000 personas habitan en áreas consideradas críticas de la orilla occidental del Dniéper, controlada por Ucrania, y más de 20,000 viven en zonas de riesgo en la orilla oriental, bajo control del ejército ruso.

El dique de la presa, hecho de hormigón y tierra, tiene 16 metros de altura y 3,273 metros de longitud. Es una de las mayores infraestructuras de este tipo en Ucrania.

La OTAN denuncia la "brutalidad" de la guerra

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, denunció este martes la "brutalidad" de la guerra que lleva adelanta Rusia en Ucrania, tras la destrucción de una represa hidroeléctrica que provocó la evacuación de civiles.

"La destrucción de la represa hidroeléctrica Kajovka hoy pone en peligro a miles de civiles y causa graves daños ambientales. Este es un acto escandaloso, que demuestra una vez más la brutalidad de la guerra de Rusia en Ucrania", apuntó Stoltenberg en Twitter.

Poco antes, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, había asegurado en un tuit que Rusia rendirá cuentas por la destrucción de la represa.

"Estoy consternado por el ataque sin precedentes a la represa hidroeléctrica de Kajovka. La destrucción de infraestructura civil es claramente un crimen de guerra, y haremos que Rusia y sus representantes rindan cuentas", señaló.

El alcalde del municipio de Nova Kajovka, Vladimir Leontiev, afirmó en la red Telegram que "múltiples ataques alcanzaron la represa de Kajovka" y que esas acciones provocaron un "flujo de agua incontrolable".

Volodímir Zelenski acusa a Rusia de terrorista

"terroristas rusos. La destrucción de la represa de la central hidroeléctrica de Kakhovka solo confirma para el mundo entero que deben ser expulsados de todos los rincones de la tierra ucraniana. No se les debe dejar ni un solo metro, porque utilizan cada metro para el terror. Solo la victoria de Ucrania devolverá la seguridad. Y esta victoria vendrá. Los terroristas no podrán detener a Ucrania con agua, misiles o cualquier otra cosa apuntó, Volodímir Zelenski, Presidente de Ucrania.

Todos los servicios están funcionando. He convocado al Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. Favor de difundir solo información oficial y verificada.

El río es desde hace meses la frontera natural que separa a ambos ejércitos y se ha convertido en una caliente línea de frente en la que se producen constantes ataques y escaramuzas.

Las aguas de esa represa hidroeléctrica, construida en 1956 durante la época soviética, se utilizan para enfriar los reactores de la central nuclear de Zaporizhzhia, que actualmente se encuentra bajo control de tropas rusas.

Tanto la represa de Kajovka como la central hidroeléctrica fueron tomadas por las tropas rusas al inicio de la invasión de Ucrania, lanzada el 24 de febrero de 2022.

La de Kajovka es la última de las seis presas que regulan las aguas del Dniéper y la más cercana a su desembocadura porque se encuentra a solo 80 kilómetros del mar Negro.

El agua de la represa ha comenzado a fluir sin control río abajo

Embalsa una superficie de agua de 2,155 km² y almacena más de 18,000 hectómetros cúbicos, que este martes han comenzado a fluir sin control río abajo.

Nova Kakhovka, Kherson region. The russians are turning occupied territories of Ukraine into deserts, ruins, and flood zones. The world must join Ukraine in putting an end to russian terrorism.



🎥 @pravda_eng pic.twitter.com/POeY5wxKpR — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 6, 2023

Río arriba de la estructura se encuentra el embalse de Kajovka, un depósito de agua artificial formado en el río Dniéper, de 240 km de largo y hasta 23 km de ancho.

Kiev y Moscú se han desmarcado del ataque contra la represa y se acusan mutuamente de estar detrás de la explosión, cuya autoría se desconoce y es difícil de certificar en un escenario bélico en el que la desinformación se ha convertido en arma de guerra.

Infraestructura de gran valor estratégico tanto para Ucrania

Lo único cierto es que la represa de Kajovka es una infraestructura de gran valor estratégico tanto para Ucrania como para Rusia y que ambos ejércitos podrían obtener rédito de su destrucción.

Para Rusia supone frenar la contraofensiva de Ucrania

Para Rusia supone frenar la contraofensiva de Ucrania, que este lunes lanzó ataques a gran escala en el Donbás, logrando importantes avances en la región de Donetsk, y amenazaba con atravesar la línea del Dniéper para extender su contraofensiva a la región de Jersón.

La explosión de la presa obliga a las autoridades ucranianas a detener esos planes y a centrarse a corto plazo en minimizar los daños causados por la inundación.

Destruido punto estratégico para tropas de ucraniana

Asimismo, destruye uno de los dos únicos puntos por el que las tropas ucranianas pueden cruzar el Dniéper en la región de Jersón sin necesidad de recurrir a embarcaciones o unidades aerotransportadas.

El otro punto de cruce, el puente Antonovski de la ciudad de Jersón, también fue destruido cuando las tropas rusas abandonaron esa ciudad y está siendo reconstruido por las autoridades ucranianas.

Destruir la represa hidroeléctrica también encaja en la estrategia de tierra quemada tradicionalmente utilizada por el ejército ruso ante una eventual retirada. Es decir, el Kremlin podría estar contemplando un repliegue de tropas hacia Crimea y, antes de entregar a Ucrania parte de sus territorios ocupados en Jersón, habría optado por inutilizar infraestructuras críticas que pasarían a manos de Kiev, como la presa de Kajovka y la central hidroeléctrica que alimenta.

Según Kiev, la destrucción de Kajovka se habría producido por una explosión registrada en el interior de la presa, una hipótesis que el gobierno ucraniano ya denunció el pasado octubre, cuando alertó de que las tropas rusas habían minado esa infraestructura para poder volarla en caso de necesidad.

El Kremlin responsabiliza a Ucrania

Pero el Kremlin también responsabiliza a Ucrania del ataque contra la represa, que, según las autoridades rusas, se habría producido con un misil MLRS, armamento que occidente está proporcionando al ejército de Zelenski.

Miles de habitantes de Crimea afectados

Destruir la presa supondría para Ucrania cortar el grifo del agua a Crimea, ya que el embalse de Kajovka suministra el 85% del agua consumida por esa península anexionada por Rusia en 2014.

De hecho, a raíz de aquella anexión, el agua se convirtió en un bien muy escaso en Crimea porque el gobierno ucraniano bloqueó el canal Crimea del Norte, la infraestructura hídrica que conduce el agua desde el embalse de Kajovka hasta la península.

Cuando el ejército ruso invadió Ucrania, en febrero de 2022, y ocupó la región de Jersón, rápidamente desbloqueó el canal Crimea del Norte y se reanudó el flujo de agua hacia la península de Crimea. Ahora, sin embargo, ese suministro podría verse de nuevo alterado tras la voladura de la presa, lo que complicaría a las autoridades rusas el abastecimiento de la población de Crimea.