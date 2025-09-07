Logo InklusionSitio accesible
¡Impactante! Así fue la explosión de un transformador de la CFE en León, Guanajuato

La explosión de un transformador de la CFE sacudió el centro de León, Guanajuato, este sábado; dejando varias personas resultaron lesionadas tras el incidente.

Así fue la explosión de un transformador de la CFE en León, Guanajuato
Explota un transformador de la CFE en León, Guanajuato; hay más de 6 lesionados|Especial
Escrito por: Alejandra Gómez
Una mujer policía se encuentra entre los lesionados, con quemaduras en rostro y brazos, tras la explosión de un transformador de la CFE en el centro de León, Guanajuato.

Videos difundidos en redes muestran como transeúntes grababan el transformador momentos antes de la detonación, que provocó pánico en la zona.

