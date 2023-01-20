Exsoldado provoca tiroteo en Georgia; hay 5 muertos

Al menos cinco personas murieron, entre ellos un policía, durante un tiroteo provocado por un exsoldado este viernes en la ciudad de Sagarejo en Georgia.

De acuerdo con las autoridades locales, el exsoldado abrió fuego desde el balcón de un departamento en la ciudad de Sagarejo, a unos 58 kilómetros (36 millas) al este de la capital, Tiflis, según un comunicado del Ministerio del Interior.

La policía de Georgia indicó que el exsoldado que inició el tiroteo también disparó en dirección a los empleados del Ministerio del Interior, donde murió un policía.

|Reuters

Atacante se suicida tras provocar tiroteo en Georgia

Las autoridades de Georgia relataron que cuando las fuerzas especiales llegaron al lugar del tiroteo, le pidieron al exsoldado que soltara su arma, después escucharon un disparo y al ingresar al departamento encontraron al sujeto muerto en su cama con la pistola a un lado.

“Estaba sangrando por la cabeza. También encontramos anillos esparcidos a su alrededor que posiblemente podrían haber significado que el área estaba colocada con bombas. Luego llamamos a los servicios de seguridad para marcar la escena".

El ministro del Interior de Georgia, Vakhtang Gomelauri, dijo que el atacante había servido en las Fuerzas Armadas de Georgia desde 2006 hasta 2021.

Los medios georgianos identificaron al tirador como un exsoldado georgiano que había servido en el contingente del país en Afganistán.

“El pistolero… lo que puedo decir es que sirvió en las Fuerzas Armadas desde 2006. Dejó su puesto militar en 2021. Sirvió en Afganistán. No sabemos, nadie sabe qué pasó”.

Las autoridades iniciaron una investigación sobre el tiroteo provocado por el exsoldado y que dejó al menos cinco muertos en Georgia.

