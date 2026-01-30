Una madre de familia estuvo cerca de ser víctima de la delincuencia en un intento de extorsión en el municipio de Ecatepec, Estado de México, cuando quisieron engañarla con el secuestro de su hija.

La trampa comenzó con una serie de llamadas en la que la amedrentaron para presionarla y engañarla , pero la trampa fue descubierta y gracias a la intervención de la policía municipal y de la Secretaría de Marina, no cayó en la trampa.

Extorsionadores exigieron depósitos a mamá en Ecatepec

El reporte de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec señala que la víctima era una madre de familia que habita en la colonia Nueva Aragón, a quien quisieron extorsionar.

La mujer, informaron las autoridades municipales, recibió llamadas de sujetos desconocidos, quienes le exigieron que les depositara dinero en efectivo porque tenían secuestrada a su hija .

Hija de madre víctima de extorsión estaba en casa

Sin embargo, la hija de la señora todo el tiempo estuvo en su domicilio ubicado en Jardines de Morelos, en el mismo municipio mexiquense.

Los agentes de seguridad realizaron un despliegue operativo y asesoraron a la madre sobre no responder más llamadas, la llevaron a la casa de su hija y al llegar confirmaron que estaba a salvo en su domicilio.

Mientras que personal de la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas brindaron contención psicológica y orientación jurídica a las víctimas, para que realicen su denuncia ante el ministerio público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ( FGJEM) .

¿Cómo se castiga el delito de extorsión en el Estado de México?

El delito de extorsión en el Estado de México, de acuerdo con el Artículo 266 del Código Penal de la entidad,

se castiga con penas de ocho a doce años de prisión y de mil a mil quinientos días multa.

Cuando la extorsión se cometa utilizando cualquier medio de comunicación mediante los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúe a través de hilos, medios de transmisión inalámbrica de ondas o señales electromagnéticas, medios ópticos, o cualquier medio físico, se impondrán de doce a quince años de prisión y de mil quinientos a dos mil días multa.