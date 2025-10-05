Una menor de edad fue secuestrada y reportada como desaparecida en Puebla por un hombre apodado “El Cocas”, quien la trajo al municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex), donde habría abusado de ella.

El hombre fue detenido por policías municipales y elementos de Fuerza de Tarea de la Marina tras un patrullaje en la colonia Petroquímica, ubicada muy cerca de la Avenida Central, una arteria vial principal en la zona.

Hombre es detenido por violación y privación ilegal de la libertad en Ecatepec

De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, el probable responsable es un hombre de 42 años de edad llamado Carlos “N”.

Este individuo fue arrestado al ser acusado de la presunta comisión de los delitos de violación y privación ilegal de la libertad en agravio de una menor de 16 años de edad originaria de Puebla.

Rescatan a menor secuestrada en Puebla: fue reportada como desaparecida

La víctima pidió ayuda a los elementos de seguridad a quienes contó que había sido retenida desde el 30 de septiembre de 2025 en un domicilio donde el agresor apodado “El Cocas” la tenía encerrada. Carlos “N”, alias “El Cocas”, fue puesto a disposición del Centro de Justicia para las Mujeres en Ecatepec.

Menor secuestrada fue reportada como desaparecida

La Unidad de Atención a Víctimas brindó acompañamiento psicológico y jurídico a la menor de edad, quien contaba con un boletín de búsqueda emitido por la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Las autoridades contactaron a la familia de la menor y al DIF municipal, el cual se encargó del resguardo de la víctima hasta la llegada de sus familiares.

