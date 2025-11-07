Muere Don Marco, el empacador de 81 años que había sobrevivido al incendio de Hermosillo, Sonora

La tragedia del incendio en una tienda de autoservicio en Hermosillo, Sonora, cobró una nueva víctima. Este jueves 6 de noviembre, se confirmó el fallecimiento de Don Marco Segundo Reyes, un hombre de 81 años que permanecía hospitalizado por las quemaduras en el 90% de su cuerpo.

Don Marco era uno de los dos lesionados graves que aún seguían luchando por su vida tras la explosión del transformador de energía que provocó el siniestro. Con su partida, el número de fallecidos asciende a 24 y más de 12 personas resultaron heridas.

¿Quién es la víctima que murió tras el incendio en Hermosillo?

A pesar de su edad, Don Marco seguía trabajando como empacador en Waldos junto a su esposa Luz del Carmen Félix, quien también fue víctima del incendio. Su hija, Dulce Segundo, lo describió como un hombre alegre, activo y con una fortaleza admirable.

“Mi papá trabajaba porque le gustaba, sinceramente. Era una persona muy fuerte, todavía tenía fuerzas; en el cerro del Mariachi subía y bajaba todos los días… le gustaba mucho trabajar, convivía con sus compañeros y eso lo hacía sentirse vivo”, compartió Dulce conmovida.

El amor al trabajo y la convivencia con sus amigos eran parte esencial de la vida de Don Marco. No lo movía la necesidad, sino las ganas de mantenerse activo y sentirse útil, algo que lo distinguía entre sus compañeros.

Su salud se complicó en las últimas horas tras las heridas provocadas por el incendio en Sonora

Según su familia, desde el miércoles su estado de salud comenzó a deteriorarse. Su oxigenación bajó y aunque por momentos parecía mejorar, sus órganos dejaron de responder la tarde del jueves, provocando su deceso.

Su hija y familiares agradecieron a todas las personas que donaron sangre, brindaron ayuda económica o enviaron oraciones durante los días de hospitalización. Su cuerpo será velado en una funeraria local y despedido este viernes en la iglesia de su colonia.

El incendio en Hermosillo es una tragedia que sigue dejando dolor

El incendio en Waldos no solo dejó pérdidas materiales, sino historias de esfuerzo y esperanza truncadas, como la de Don Marco, quien hasta sus últimos días mostró la misma fuerza que lo caracterizó en vida.

Su partida deja un profundo vacío entre familiares, compañeros y vecinos que hoy lo recuerdan con cariño.