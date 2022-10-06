Encuentran muerta a la familia secuestrada en California

Este jueves fueron localizados los cuerpos de una familia , de cuatro integrantes, que fue secuestrada a principios de octubre en California, Estados Unidos.

Un trabajador agrícola encontró el cuerpo de una bebé de ocho meses de edad, en una granja rural, junto a la menor se encontraban sus padres y un tío, todos sin vida. El trabajador alertó a las autoridades.

Los oficiales llegaron a un huerto ubicado en Indiana Road y Hutchins Road, tras el reporte de cuatro muertos. Una vez ahí corroboraron que se trataba de los cuatro integrantes de la familia desaparecida: Aroohi Dheri, Jasleen Kaur, Jasdeep Singh, y Amandeep Singh.

Secuestro de una familia en California

De acuerdo con información oficial, el pasado 3 de octubre se reportó la desaparición de cuatro personas, todos miembros de la misma familia. Según las autoridades, las personas fueron secuestradas días antes a punta de pistola en su negocio de camiones en California.

La policía proporcionó imágenes de las cámaras de seguridad del local, donde pudieron ver que alrededor de las 9:00 de la mañana un hombre amagó con un arma de fuego a Jasdeep Singh y Amandeep Singh.

Después, el sujeto amarró de las manos a los hermanos y los subió a un camión. Minutos después, el secuestrador regresó al negocio. Más adelante, volvió a salir amenazando con la pistola a Jasleen Kaur, quien lleva en brazos a su hija Aroohi, de 8 meses.

Desde entonces ya no se supo nada de la familia, hasta este miércoles que hallaron los cuatro cuerpos en una granja de California.

Detienen a sospechoso por el asesinato de una familia

Aunque la policía no dio detalles sobre las causas de la muerte, sí informó que la familia fue asesinada antes de que los reportaran como desaparecidos.

“No estamos dando detalles sobre la escena del crimen o especulaciones sobre ningún motivo o causa de muerte ya que esta es una investigación en curso”.

En el lugar donde encontraron los cuerpos de la familia también detuvieron a un hombre, identificado como Jesús Salgado, como el principal sospechoso del múltiple asesinato.

