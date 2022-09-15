Los famosos que pueden asistir al funeral de la Reina Isabel II

Para el funeral de la Reina Isabel II se espera que asistan numerosos líderes mundiales, miembros de la realeza y otros dignatarios, además de varios famosos del mundo del entretenimiento y el deporte.

Se espera que al funeral de la Reina Isabel II asistan varios famosos que fueron amigos de la monarca, así como un puñado de artistas que fueron nombrados damas y caballeros por la soberana de Reino Unido.

La ceremonia del funeral de la Reina Isabel se llevará a cabo el próximo lunes 19 de septiembre en la Abadía de Westminster, donde se casó con el Príncipe Felipe, se espera que ahi lleguen líderes mundiales y famosos.

The State Funeral of Her Majesty The Queen will take place at Westminster Abbey on Monday 19th September.



Prior to the State Funeral, The Queen will Lie-in-State in Westminster Hall for four days, to allow the public to pay their respects. — The Royal Family (@RoyalFamily) September 10, 2022

Famosos que acudirán al Funeral de la Reina Isabel II

Elton John

Uno de los famosos que no pueden faltar a la ceremonia del Funeral de Estado de Reina Isabel II es el cantante y compositor Elton John, quien fue un gran amigo de la soberana.

Incluso, en su concierto de Londres el pasado 8 de septiembre interrumpió su espectáculo para ofrecer unas palabras tras la muerte de la monarca de Reino Unido.

En 1998, la Reina Isabel II lo nombró Sir por su labor artística y altruista en diversas causas, como apoyar a los enfermos de VIH.

Paul McCartney

El cantante Paul McCartney también podría acudir a la ceremonia de Estado por el Funeral de la Reina Isabel II, debido a su cercanía con la corona británica. El miembro fundador de la extinta banda fue nombrado caballero por la soberana en 1996.

Ed Sheeran

El cantante británico participó en el Jubileo de Platino de la Reina Isabel, por lo que también podría asistir a su funeral.

David Beckham

David Beckham y su esposa Victoria Beckham son amigos cercanos de la Familia Real, por lo que se espera que ambos estén presentes en el evento del próximo 19 de septiembre.

El futbolista y su familia fueron invitados a las bodas d elos príncipes William y Harry, nietos de la Reina Isabel II. Además, en varias ocasiones el deportista tuvo encuentros con la monarca.

Rod Stewart

Tras darse a conocer el deceso de la monarca, el cantante compartió en sus redes sociales, que la Reina siempre fue parte importante de su vida, incluso la consideraba una hermana, por lo que se espera que acuda al funeral de la Reina Isabel II.

