Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM entra en paro indefinido

Notas
Salud y Educación
Escrito por: Iván Ramírez
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció esta noche que entró en paro indefinido de actividades académicas a partir de este 9 de octubre.

La asamblea de estudiantes de la FCPyS resolvió realizar un paro indefinido de actividades académicas y administrativas a partir de este jueves 9 de octubre”, informó este jueves a través de un comunicado.

Información en desarrollo...

UNAM

Nota