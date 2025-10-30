Misteriosa muerte en CDMX: Amanda Castro Rossab estuvo desaparecida y fue hallada sin vida

Amanda Castro Rossab, conocida como Mandy de cariño, salió de su casa en la colonia Paulino Navarro, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX), sin embargo, después fue hallada sin vida.

Las circunstancias de su desaparición solo refieren que se le vio por última vez luego de salir de casa, pero desde ese momento se desconoció su paradero, pero hay más dudas que respuestas de lo que pudo haber ocurrido antes de ser localizada muerta.

¿Qué se sabe del caso y muerte de Amanda Castro Rossab?

El 23 de octubre fue vista por última vez, por lo que su familia denunció su desaparición ante la Fiscalía General de Justicia y, a través de la Comisión de Búsqueda de Personas, se emitió el fotoboletín con el folio D/03242/2025/CBP para encontrarla.

Las horas pasaron y no regresaba, hasta que se supo que su cuerpo fue encontrado, aunque las autoridades no han informado el día que la joven fue encontrada y si existe alguna línea de investigación posible sobre este caso. No obstante, al parecer perdió la vida el mismo día que salió de casa, de acuerdo con una publicación en redes sociales.

"Con profundo pesar, la familia Rossab informa el fallecimiento de nuestra amada hermana Mandy, quien ha sido llamada a la presencia del Señor el día 23 de octubre de 2025", se lee en una esquela difunda.

El 26 de octubre de 2025, tres días después de ser vista por última vez, familiares y amigos de Mandy le dieron el último adiós en una capilla de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San José, ubicada en Calzada de Guadalupe 230, en Coapa, alcaldía Tlalpan, al sur de la CDMX, mientras que el sepelio se llevó a cabo al día siguiente.

"Aunque tu partida deja un gran vacío, tu amor y enseñanzas permanecerán en cada uno de nosotros. Que encuentres la paz eterna", publicaron en redes sociales para despedirla.

Misterio y dudas en muerte de Amanda Castro Rosseb

La joven de 22 años vestía un pantalón de mezclilla azul marino, una blusa de licra manga tres cuartos blanca, tenis negros y una sudadera blanca con estampado de anime. Mandy presentaba estrabismo en el ojo izquierdo, ceguera total del ojo izquierdo y tenía una prótesis dental.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) confirmó que fue localizada sin vida, no obstante, la investigación del caso se mantiene con reservas, pues no se conoce si la mujer fue víctima de algún delito o alguien la agredió.

Las circunstancias de su muerte se mantienen aún reservadas, pero las autoridades aún no confirman si el caso se encuentra siendo investigado por el delito de feminicidio.

