Un joven fue detenido como presunto implicado en el feminicidio de Amanda Castro Rossab, joven de 22 años desaparecida en la alcaldía Cuauhtémoc, en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX), y quien fue hallada sin vida.

Mandy, como era conocida de cariño por sus cercanos, fue reportada como desaparecida el 23 de octubre de 2025 y fue vista por última vez al salir de casa en la colonia Paulino Navarro, pero ahora el probable feminicida, quien vestía una túnica negra cuando la habría agredido, fue detenido.

¿Quién es el presunto feminicida de Amanda Castro Rossab?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a Luis “N” por su probable participación en el feminicidio de la joven, quien fue localizada sin vida el 24 de octubre con una lesión punzocortante en el cuello, en una colonia de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la investigación, minutos antes de la agresión, la joven paseaba a su mascota y se dirigió a una jardinera en compañía de un hombre que vestía una túnica negra, identificado como el probable responsable tras el análisis de las cámaras de videovigilancia.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron y aprehendieron al imputado, quien posteriormente fue trasladado e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación legal.

¿Qué se sabe del caso de Amanda Castro Rossab?

La familia de Amanda reportó la desaparición ante la Fiscalía General de Justicia al ver que no llegaba a su casa tras salir a pasear a su perro. La Comisión de Búsqueda de Personas emitió el fotoboletín con el folio D/03242/2025/CBP para encontrarla.

Las horas pasaron y su cuerpo fue encontrado el 24 de octubre pasado, de acuerdo con la información ministerial, pero en redes sociales una publicación señala que:

"Con profundo pesar, la familia Rossab informa el fallecimiento de nuestra amada hermana Mandy, quien ha sido llamada a la presencia del Señor el día 23 de octubre de 2025", se lee en una esquela difunda.

El 26 de octubre de 2025, tres días después de ser vista por última vez, familiares y amigos de Mandy le dieron el último adiós en una capilla en la alcaldía Tlalpan, al sur de la CDMX.

"Aunque tu partida deja un gran vacío, tu amor y enseñanzas permanecerán en cada uno de nosotros. Que encuentres la paz eterna", publicaron en redes sociales para despedirla.

