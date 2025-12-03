Dos hombres son buscados por las autoridades al ser señalados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) de cometer el delito de feminicidio y por quienes incluso ofreció una recompensa de 500 mil pesos.

La institución a cargo de Bertha Alcalde Luján publicó dos fichas de recompensa con los rostros y nombres de los dos sujetos.

¿Quiénes son los dos feminicidas buscados en CDMX?

Uno de los hombres imputado por el delito de feminicidio es Angello Eduardo Almanza Morales.

En la Gaceta Oficial de la CDMX del 7 de octubre de 2024 se publicó el acuerdo FGJCDMX/COR/ORD02/20/2024 en el que se ofrece dicha recompensa a quien o a quienes proporcionen información para localizarlo para su aprehensión y puesta a disposición.

Derivado de las diligencias practicadas para el esclarecimiento de los hechos en la carpeta de investigación CIFCIH/2/UI-1C/D/00367/10-2019, aún no se ha logrado conocer el paradero del imputado.

El otro hombre buscado por el delito de feminicidio es Conrado Israel Flores Palma, de acuerdo con el acuerdo FGJCDMX/COR/ORD02/23/2024.

El monto de la recompensa será a quien o a quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve a la localización, aprehensión y puesta a disposición de este hombre a quien se le imputa el delito de feminicidio agravado.

¿Dónde reportar información para detener a los dos feminicidas prófugos en CDMX?

La persona que cuente con información que útil y veraz que ayude a la localización y detención de Angello Eduardo Almanza Morales y Conrado Israel Flores Palma, puede marcar al número telefónico 55 5345 5400 o bien, enviar un correo electrónico a recompensas@fgjcdmx.gob.mx

Asimismo, se puede acudir a la Fiscalía General de Justicia de CDMX, en calle Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Sin embargo, el dinero de la recompensa no será aplicable a las personas servidoras públicas que tengan funciones relacionadas en instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia y ejecución de sanciones penales, así como a su cónyuge o parientes hasta el cuarto grado ya sea por consanguinidad, afinidad o civiles.

Si dos o más personas proporcionan la información y su veracidad y utilidad fuese la misma, la recompensa se entregará a quien la hubiere aportado primero.

¿Cuál es la pena por feminicidio en CDMX?

El Artículo 148 BIS del Código Penal para el Distrito Federal señala que comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer.

La pena para quien sea encontrado penalmente responsable por este delito recibirá una sentencia de 35 a 70 años de prisión.