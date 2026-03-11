A diez días del feminicidio de Paty en Edomex vecinos exigen justicia y piden que no se normalicen estas noticias

Una vez más se registró un feminicidio en el Estado de México (Edomex). Patricia Hernández Espinoza, conocida por sus vecinos como Paty, salió a comprar masa para hacer tortillas, estuvo desaparecida durante tres días y luego fue encontrada sin vida muy cerca de su hogar.

El cuerpo fue localizado en un predio del barrio de Santo Domingo, muy cerca de su vivienda. El caso ha generado indignación entre vecinos, quienes exigen que el crimen no quede impune.

¿Qué pasó con Patricia en Jocotitlán?

Patricia desapareció el domingo 1 de marzo, cuando salió a comprar nixtamal y masa para preparar tortillas. De acuerdo con vecinos de la zona, esa era una actividad cotidiana para ella.

Una habitante del barrio relató que la joven probablemente fue interceptada cuando regresaba a su casa, muy cerca del centro del municipio.

“La asesinaron, la encontraron el miércoles cerca de su casa”, contó María Guadalupe Aguirre, vecina de la víctima. La búsqueda de Patricia comenzó tras reportarse su desaparición. Autoridades informaron en ese momento que se desplegó un operativo para localizarla. Días después fue encontrada, pero ya sin vida.

¿Quién era Patricia, la mujer encontrada sin vida en Jocotitlán?

Patricia tenía 32 años y se dedicaba al hogar. Vecinos aseguran que era una mujer tranquila y reservada.

“Paty tenía 32 años, traía pantalón y playera larga. No hablaba con nadie, era muy introvertida”, relató la vecina. Según testimonios de quienes la conocían, Patricia llevaba una vida sencilla y no tenía conflictos con nadie en la comunidad.

Su historia ha provocado indignación entre habitantes de Jocotitlán, quienes aseguran que ninguna mujer debería morir de esta manera.

Vecinos exigen justicia por el asesinato de Patricia en Jocotitlán

Tras confirmarse el hallazgo del cuerpo, vecinos del municipio lamentaron que la violencia contra las mujeres se esté volviendo una noticia común.

“Lo que duele es que no veo que esto alarme a la gente. Ya estamos muy acostumbrados a estas noticias”, expresó María Guadalupe Aguirre. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por el crimen.

Familiares y vecinos piden que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México esclarezca los hechos y dé con los responsables.

“No importa si era introvertida o extrovertida… era una mujer que no tenía por qué morir”, finalizó María Guadalupe Aguirre, vecina.

