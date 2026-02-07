Hallan restos humanos, uno de ellos podría ser de los mineros desaparecidos en Sinaloa

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre avances relevantes en la investigación relacionada con la desaparición de 10 trabajadores de una empresa minera en el estado de Sinaloa, caso que ha generado preocupación por la posible participación de la delincuencia organizada, supuestamente uno de los cuerpos localizados presenta características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas.

De acuerdo con el comunicado oficial, las acciones emprendidas por la FGR, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, han permitido la localización de cuerpos y restos humanos, como resultado de diversas diligencias realizadas en la región sur de la entidad.