Casa Blanca en crisis por filtración de chats sobre ataque en Yemen

La Casa Blanca enfrenta una nueva controversia tras la publicación de un artículo en The Atlantic que expone cómo altos funcionarios del gobierno discutieron planes para un ataque en Yemen a través de la plataforma de mensajería Signal. La filtración ha generado preocupaciones sobre la seguridad de la información clasificada y ha provocado llamados a una investigación en el Congreso.

El periodista Jeff Cobert, editor de The Atlantic, reveló que, sin intención, fue incluido en un chat donde miembros del equipo de seguridad nacional discutían detalles sobre un ataque contra los hutíes en Yemen. Dos horas antes de la ofensiva del 15 de marzo, Cobert ya tenía conocimiento de la operación, lo que pone en duda la solidez de los protocolos de seguridad de la administración de Donald Trump.

¿Por qué es grave que la Casa Blanca discutiera un ataque en Signal?

Signal es una plataforma de mensajería cifrada, similar a WhatsApp, utilizada por millones de personas en el mundo. Sin embargo, el hecho de que un grupo de altos funcionarios del gobierno de Trump haya usado esta aplicación para discutir temas sensibles de seguridad nacional ha generado alarma.

Los protocolos de seguridad dictan que este tipo de comunicaciones deben realizarse en sistemas oficiales diseñados para evitar filtraciones. El uso de una plataforma no gubernamental expone a la administración a posibles vulnerabilidades y riesgos de espionaje.

¿Quiénes estaban en el chat y qué discutieron?

Según la información publicada, entre los miembros del chat figuraban:

JD Vance , vicepresidente de Estados Unidos

, vicepresidente de Estados Unidos Marco Rubio , secretario de Estado

, secretario de Estado Pete Hegseth, secretario de Defensa



El artículo de The Atlantic también incluye capturas de pantalla de algunos mensajes, lo que confirma que la conversación tuvo lugar. Aunque las autoridades han negado haber compartido información clasificada, la revelación ha provocado reacciones en Washington.

Críticas en el Congreso y respuesta de Trump

El Congreso ha exigido una investigación sobre el uso de Signal por parte de la Casa Blanca para discutir temas sensibles. Tanto demócratas como republicanos han expresado su preocupación por el posible incumplimiento de los protocolos de seguridad nacional.

El presidente Donald Trump respondió atacando a The Atlantic y a Jeff Cobert, asegurando que la historia es una exageración y que la seguridad del país no estuvo en riesgo. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó a Cobert como un “periodista de pacotilla” y afirmó que no se compartió información clasificada en el chat; sin embargo, la evidencia publicada por The Atlantic contradice estas afirmaciones y mantiene el escándalo en el centro del debate político en Washington.