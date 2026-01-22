Fiscal de Veracruz se defiende ante acusaciones de persecución a periodista y falta de autonomía

La fiscal general de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, se encuentra en el ojo del huracán tras su reciente comparecencia ante diputados locales. El caso del periodista Rafael “N”, acusado inicialmente de terrorismo, ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la integridad y autonomía de la Fiscalía veracruzana.

Se defiende ante la persecución a periodista

Las acusaciones en contra del periodista de Coatzacoalcos, Rafael “N ” por supuesto terrorismo, fue uno de los cuestionamientos hechos a la fiscal general, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre durante su comparecencia.

"¿La fiscalía ha utilizado el delito de terrorismo para inhibir la labor periodística? ¿Qué mensaje envía la fiscalía ante las críticas por la detención del periodista Rafael Lafita León?”, dijo Ingrid Calderón, diputada en Veracruz por Coatzacoalcos “Rural”.

"¿Por qué se les imputó inicialmente el delito de terrorismo? ¿Existían elementos reales para sostener esa acusación? ¿Puede asegurar que las decisiones de la fiscalía son estrictamente jurídica y no responden a presiones políticas?”, mencionó Elena Córdova Molina, diputada en Veracruz por MC.

Ante los señalamientos sobre persecución del organismo contra periodistas o actores políticos, la fiscal se limitó a negar que eso ocurra.

“No hay una persecución por parte de esta fiscalía contra periodistas o algún grupo, solo se conduce una persona por determinados hechos ante el juez u él determina los hechos por cuál se le vinculará a proceso”, dijo Lisbeth Aurelia Jiménez, Fiscal General del Estado.

¿Qué está pasando con la autonomía y la credibilidad?

De igual forma, pusieron en tela de juicio la autonomía y credibilidad de la fiscalía por la desconfianza ciudadana acumulada los últimos años.

“Porque evidencia que el fenómeno delictivo real es mucho mayor al reflejado en carpetas de investigación, pero los veracruzanos vivimos con temor la desconfianza absoluta que tienen la gran mayoría de los veracruzanos en las instituciones, como lo es el caso de la fiscalía”, mencionó Indira Rosales San Román, diputada en Veracruz por el PAN.

"¿Qué garantía real tiene el pueblo de Veracruz de que la autonomía de la fiscalía no va a ser nuevamente letra muerta y que su gestión no va a estar marcada por consignas, por revanchismos o por encubrimientos, pero además u autonomía solamente tiene sentido si se traduce en resultados”, dijo Monserrat Ortega Ruiz, diputada en Veracruz por “Veracruz nos Une”.

Los diputados recordaron que Lisbeth Aurelia apenas tiene 45 días encabezando la fiscalía general del estado; sin embargo, le exigieron que haya resultados en el organismo que debe procurar justicia en favor de las y los veracruzanos.