Frase “Ya sabes quién” podrá seguir usándose en disputas electorales: TEPJF

Durante la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se resolvió una supuesta "ventaja indebida" al utilizar la frase "Ya sabes quién" para referirse al Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por varios simpatizantes a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y partidos.

La frase "Ya sabes quién" fue empleada por la militante de Morena Delfina Gómez, candidata a la gubernatura en Estado de México (Edomex) para las elecciones 2023, durante su precampaña, buscaba ser erradicada de la contienda electoral.

Por una mayoría de 4 votos contra tres, la Sala Superior determinó que no podía censurar la expresión "Ya sabes quién". El magistrado, José Luis Vargas, se congratuló de la decisión tras ironizar que Tribunal Electoral no puede convertirse en un Tribunal de la Censura.

El proyecto de sentencia propuesto por el magistrado, Felipe de la Mata, plateó que la frase suponía una ventaja indebida.

“Ya sabes quién” se refiere a AMLO

¿Cuál es el origen de la frase "Ya sabes quién"?

La frase "Ya sabes quién" tuvo origen en los spots realizados por el presidente AMLO desde antes de su campaña por la presidencia de 2018 para no decir su nombre. Específicamente, se le adjudica al productor y cineasta Carlos Salces, quien trabajó codo a codo en la creación de la propaganda del tabasqueño.

"Al ver las noticias del gobierno actual piensas que estaríamos mejor con ya sabes quién", es uno de los spots que se ejecutaron durante las campañas de las elecciones 2018.

El TEPJF censura el uso de "Amlito" en las campañas de las elecciones 2023

El pasado 11 de enero, la Sala Superior del TEPJF resolvió que el uso de la imagen caricaturizada del presidente AMLO, conocida como "Amlito", se trata de propaganda ilegal. En ese sentido, los magistrados consideraron que el empleo de fotos, dibujos y peluches con la imagen del morenista violan el principio de equidad en las contiendas electorales para este 2023.

Por otro lado, el pasado 24 de marzo la venta y comercialización de "Amlitos" y "Delfinitas" provocó un choque entre los representantes del partido guinda y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). El órgano electoral se pronunció para iniciar un procedimiento oficioso para investigar si detrás de la empresa que los comercializa hay triangulación de recursos y donaciones al partido.