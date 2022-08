Montaviajes, la nueva forma de estafa que aumenta en vacaciones

Tras un encierro obligado por la pandemia, los mexicanos buscan salir y divertirse en estas vacaciones para romper con la rutina, desafortunadamente los delincuentes no se toman un descanso para defraudar a los incautos a través de una nueva forma de estafa conocida como montaviajes.

De acuerdo con las autoridades, este tipo de estafa se da principalmente en la época de vacaciones y aumentó en más del 50%.

¿Qué son y cómo detectar a los montaviajes, una forma de fraude?

“Son fraudes o incumplimientos de contrato muy serios que se realizan normalmente en las épocas de vacaciones y ha habido un incremento del 54 por ciento en estos fraudes de agencias o pseudo agencias de viajes, por decirlo con precisión, el año pasado por mes teníamos 6.4 eventos al mes y ahora tenemos 10.4 eventos al mes”, explicó Salvador Guerrero Chiprés, presidente Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México (CDMX).

Los montaviajes pueden ofrecer paquetes de vacaciones a un precio por debajo del habitual y robarse el dinero y arruinar las vacaciones, como Angélica Nevárez, quien fue víctima de esta nueva modalidad de estafa.

“Me puse a buscar por internet, me salió una promoción y la tomamos, me empezaron a hablar por teléfono para convencerme, les deposité, me pasaron su cuenta y todo, les pagué con mi tarjeta de crédito. Al principio si me atendían y todo y ya cuando el banco les manda el dinero a ellos es cuando me dejan de contestar. Yo les deposité a ellos casi 20 mil pesos…", explicó Angélica.

Edomex encabeza estados con más reportes de montaviajes

De acuerdo con el Consejo Ciudadano, este tipo de estafa se da en todo el país, pero hay algunos delitos en donde los reportes de los montaviajes aumentaron.

El Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí, Guerrero, Hidalgo y Zacatecas son las entidades, ya que entre ellos reúnen el 65% de los reportes que tiene el consejo sobre los montaviajes.

Para castigar este tipo de estafa, en el Congreso de la CDMX se planteó modificar el artículo 233 del Código Penal local para castigar hasta con 15 años de cárcel a quienes cometan este tipo de fraude llamado montaviajes, con el propósito de disminuir este delito.

Norberto Nazario, diputado de Morena local, explicó que al aumentar las penas para los montaviajes, se puede prevenir que estos delitos aumenten.

¿Cómo identificar a los montaviajes?

El Consejo Ciudadano da algunas recomendaciones para que las personas puedan identificar los montaviajes, que en principio los paquetes que ofrecen pueden ser demasiado atractivos o buenos.



Desconfiar de todos los paquetes que están demasiado abajo del precio promedio del mercado.

Revisar que la agencia de viajes esté acreditada en la Secretaría de Turismo o si hay algún tipo de lista respecto de ellos.

Revisar las listas de Profeco.

Consulta sus calificaciones y reseñas en redes sociales

Investigar su antigüedad en el mercado.

Confirma con los hoteles y en las aerolíneas que las reservaciones sí estén hechas.