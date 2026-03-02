Golpean a fotógrafo italiano durante funeral de “El Mencho” en Zapopan, Jalisco

Bajo un estricto dispositivo de seguridad durante el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, sus restos fueron trasladados este lunes 2 de marzo al Panteón La Paz, en Zapopan, Jalisco.

Pero durante la despedida del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en redes sociales se difundió el video de un hombre con el rostro ensangrentado, asegurando ser fotógrafo, que solo pasaba por el panteón cuando fue brutalmente golpeado.

Fotógrafo extranjero denuncia brutal agresión durante el funeral

Mientras se realizaba el funeral, un fotógrafo de nacionalidad italiana denunció haber sido golpeado por unos sujetos en las inmediaciones del panteón. El joven afirmó que no estaba tomando imágenes, ya que llevaba su cámara guardada en la mochila.

Explicó que caminaba por el lugar de regreso de la escuela, pero al ver todo el movimiento en la zona, decidió acercarse, pero que nunca intentó ingresar al evento privado.

“No tengo teléfono. Tenía la cámara en mi mochila. Se llevaron mi mochila, la cámara… todo. Solo estaba viendo qué pasaba”, relató.

Un fotógrafo italiano, fue atacado mientras realizaba una cobertura gráfica en el panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco, México.



El ataque ocurrió durante el sepelios de alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). pic.twitter.com/MHFJi2A4uX — Anonimo.sv (@AnonimoSV503) March 3, 2026

Así fue el funeral de “El Mencho": entre flores y un operativo de seguridad

Tras el operativo federal en el que fue abatido el pasado 22 de febrero en Tapalpa, surgieron rumores de que el cuerpo del capo sería trasladado a Aguililla, Michoacán, su lugar de nacimiento.

Sin embargo, este lunes 2 de marzo se observó un amplio despliegue de seguridad en las inmediaciones de la Funeraria La Paz, ubicada en la colonia San Andrés, en Guadalajara, donde se realizó el velorio el día anterior.

Un ataúd dorado, flores rojas y la figura de un gallo marcaron el funeral de Nemesio Oseguera "El Mencho", exlíder del CJNG. En el panteón de Zapopan se reportó la presencia de familiares de Rafael Caro Quintero. Un estudiante italiano intentó ingresar y fue golpeado, despojado… pic.twitter.com/7bY609XdzX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 3, 2026

En el sitio se registró la llegada de varias grúas cargadas con cientos de arreglos florales, la mayoría sin cintas que permitieran identificar a los remitentes. Entre ellos, destacó un arreglo en forma de gallo, en referencia al apodo del capo, “El Señor de los Gallos”.

Alrededor de las 10 de la mañana, el cortejo fúnebre partió rumbo a Zapopan escoltado por unidades oficiales, mientras helicópteros realizaban sobrevuelos constantes como parte de las labores de vigilancia

¿Qué pasó con el cuerpo de “El Mencho”?

El titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, informó previamente que el cuerpo de Oseguera Cervantes sería entregado a sus familiares únicamente si era reclamado formalmente.

La Fiscalía General de la República confirmó que, tres días después del operativo, un abogado de la familia inició el proceso legal para la entrega del cuerpo.

Revelan causa de muerte de “El Menchoo”.|Plataforma Nacional de Registro Civil

Posteriormente, tras llevar a cabo pruebas de ADN a familiares directos, las autoridades confirmaron que el cadáver fue entregado este sábado.

El acta de defunción estableció que el destino final del líder del CJNG sería la inhumación, la cual finalmente se llevó a cabo bajo un fuerte resguardo de seguridad en Zapopan.