Gabinete de Claudia Sheinbaum: Estos son los nombramientos confirmados del segundo bloque

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, dará a conocer otros nombramientos de su gabinete presidencial, mismos que la acompañarán desde el inicio de su sexenio en este 2024 y hasta el final en 2030. Esto, después de que el jueves pasado presentó seis nombres de su gabinete.

¿A qué hora se anuncia el segundo bloque del gabinete de Sheinbaum hoy?

Sheinbaum Pardo presentará a la segunda parte de su gabinete presidencial en su conferencia ante medios, la cual está programada a las 11 horas y será en nuevamente en el Museo Interactivo de Economía de la Ciudad de México (MIDE).

Los primeros nombramientos confirmados de Claudia Sheinbaum

Esta es la lista de las y los seis primeros nombramientos del gabinete de Sheinbaum:



Secretaría de Economía Marcelo Ebrard Casaubón

Casaubón Secretaría de Ciencia e Innovación Rosaura Ruíz Gutiérrez

Gutiérrez Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): Juan Ramón de la Fuente

de la Fuente Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Alicia Bárcena Ibarra.

Ibarra. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural: Julio Antonio Berdegué Sacristán.

Berdegué Sacristán. Consejería Jurídica: Ernestina Godoy

¿Por qué Olga Sánchez Cordero se descartó del gabinete de Sheinbaum?

Uno de los nombres que se esperaba apareciera en el gabinete de Sheinbaum Pardo era el de la expresidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero; sin embargo, ella misma descartó esta posibilidad:

“Yo me voy a la Cámara (de Diputados) porque ahí también puedo ayudar mucho a Claudia. Me voy a ir a la Cámara y así lo he platicado”, señaló.

*Información en desarrollo