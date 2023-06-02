Presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó su segundo informe al Congreso Nacional

El Presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó su segundo informe de gestión, o Cuenta Pública, desde el Congreso Nacional. Más de tres horas de discurso le permitieron a los chilenos saber cómo avanza su país en casi año y medio de gestión del mandatario.

Más de 800 autoridades estuvieron presentes en el recinto ubicado en la ciudad de Valparaíso. Entre los puntos claves del discurso de Gabriel Boric se encontraron: seguridad, educación, salud, pensión y migración.

Seguimos profundamente convencidos de avanzar hacia un país que ofrezca más libertades, que practique la solidaridad para atender a los más necesitados y que promueva el crecimiento al distribuir de manera justa la riqueza que genera. Un país que se desarrolle de forma sostenible y respetuosa con la naturaleza, que defienda la diversidad y que afronte con firmeza la homofobia, y que no relativice los crímenes del pasado. Gabriel Boric / Presidente de Chile

Sobre el tema de seguridad, Gabriel Boric reconoció que está conmovido por la escalada de violencia que vive el país. Ante este escenario, señaló que, desde el Ejecutivo, "recuperará los espacios públicos usando todos los intrumentos de los que dispone el Estado para proteger a las familias del crimen." Eso sí, enfatizó que desplegará las estrategias necesarias contra la inseguridad pero "respetando los derechos humanos."

Para lograr a cabo la disminución en los índices de criminalidad, Boric destacó dos pilares de su política de seguridad: seguridad pública donde pretende fortalecer distintas fuerzas del orden y política social que contará con un enfoque de llegar a las zonas donde ha crecido la delincuencia.

Gabriel Boric expuso los logros de sus primeros 15 meses de Gobierno. El discurso duró más de tres horas, el más largo de la historia reciente de Chile.|PRESIDENTIAL PALACE/MARCELO SEGU/via REUTERS

En el escenario de educación, Gabriel Boric afirmó que sigue en pie el compromiso de condonar las deudas del programa Crédito con Aval del Estado (CAE). Esta alternativa consiste en financiar préstamos a estudiantes para que inicien o continúen sus carreras de pregrado.

Actualmente, más 818 mil chilenos son deudores de este programa. Gabriel Boric ha reiterado que quiere condonar estas deudas pero que "el Estado no tiene los recursos suficientes para hacerlo". Para ello, llamó a la aprobación de su fallida Reforma Tributaria.

El año pasado me comprometí a ingresar un proyecto en la medida que seamos capaces de ponernos de acuerdo respecto de un nuevo pacto fiscal. Ese compromiso sigue en pie. Gabriel Boric / Presidente de Chile

Otro punto importante que tocó fue la salud. Boric dijo que buscará mejorar el sistema a través de la denominada Ley Corta de Isapres. Las Isapres, Instituciones de Salud Previsional, son aseguradoras privadas que pueden captar las cotizaciones al servicio de salud de los trabajadores chilenos.

En los últimos años, las Isapres han sido condenadas por la Corte Suprema a devolver los cobros excesivos a sus afiliados. En este sentido, Gabriel Boric dijo que buscará alternativas y acordar soluciones para cumplir con los fallos de la justicia sin poner en riesgo las prestaciones de las familias chilenas.

Hoy realizamos la #CuentaPública2023 para mostrar los avances de nuestro @GobiernodeChile y nuestra hoja de ruta enmarcada en tres ejes: derechos sociales, seguridad pública y desarrollo sostenible.



Gracias al diálogo logramos aumentar el #SueldoMínimo a 500 mil pesos,… pic.twitter.com/VdaFtY6HIL — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) June 1, 2023

Con respecto a las pensiones, Boric llamó al Congreso Nacional a aprobar la reforma que está en discusión porque "nuestros compatriotas no tolerarán un nuevo fracaso en esta materia."

Recalcó que, hace meses, presentó una reforma de pensiones seria que "fortalece la libertad de elección de los afiliados, mantiene la heredabilidad de los ahorros y al que contribuyen empleadores, trabajadores y el Estado, quien garantizará un piso mínimo de 250 mil pesos."

Gabriel Boric expuso los logros de sus primeros 15 meses de Gobierno. El discurso duró más de tres horas, el más largo de la historia reciente de Chile.|PRESIDENTIAL PALACE/ALEX IBANEZ/via REUTERS

Sin embargo, Gabriel Boric si manifestó su molestia al decir que "van siete meses sin que se haya iniciado aún la votación particular de este proyecto."

Por último, sobre temas migratorios, Boric señaló que presentará la primera Política Nacional de Migraciones la cual "estará basada en un enfoque responsable de seguridad y respeto de los Derechos Humanos". Además, dijo que presentará un proyecto de ley para regular el flujo migratorio, y confirmó, que en los próximos días entrará en vigencia un nuevo proceso de empadronamiento biométrico de migrantes irregulares.

Respecto a la migración irregular, en once días más comenzaremos un registro biométrico de las personas que se encuentran en esta situación. Esto nos permitirá conocer las identidades y antecedentes penales -en caso de que los tengan- de las personas que han ingresado irregularmente al país. Gabriel Boric / Presidente de Chile

Gabriel Boric y el discurso más largo de la era reciente de Chile

Gabriel Boric entró, una vez más, a la historia de Chile por ser el mandatario con el discurso más largo desde que Chile regresó a la democracia en 1990.

En esta ocasión, el jefe de Estado resumió los logros de su Gobierno en 15 meses de gestión en 216 minutos. Con este dato, superó el récord del exmandatario Patricio Aylwin que durante su presidencia, entre 1990 y 1994, habló con 190 minutos.