Gabriela Agúndez se queda en cuarto lugar en clavados: Tokyo 2020

La mexicana Gabriela Agúndez consiguió el cuarto lugar en la competencia individual de clavados plataforma 10 metros, quedándo a un paso de obtener su segunda medalla olímpica en Tokyo 2020.

La originaria de Baja California se retira de la competición muy cerca de arrebatarle el bronce a la australiana Melissa Wu, quien es entrenada por el mexicano Salvador Sobrino, tras conseguir en las cinco rondas 64.50, 70.95, 73.60, 74.25 y 75.20, sumando un total de 358.50 puntos.

Hongchan Quan logra calificación de 10

Mientras que las ganadoras de las medallas de oro y plata fueron las atletas chinas, Hongchan Quan, de 14 años, y Yuxi Chen, de 15, respectivamente, pues lograron sorprender al jurado en varias ocasiones.

Hong Quan obtuvo dos 10 por parte de los siete jueces por ejecutar a la perfección sus saltos y consiguió el oro con 466.20 puntos.





La mexicana Alejandra Orozco también participó en la plataforma de 10 metros, sin embargo, se quedó en el sexto lugar olímpico al solo alcanzar un total de 301.40 puntos.

Gabriela Agúndez se siente feliz con el cuarto lugar

Tras finalizar la competencia de clavados, Gabriela Agúndez dijo sentirse feliz y satisfecha con el cuarto lugar. Agregó, que Tokyo 2020 fue un paso importante para demostrar el talento que hay en México.

“Para mí son unos muy buenos primeros Juegos, con un bronce y un cuarto puesto, peleando de tú a tú con las mejores y me voy muy contenta y motivada”.

También aseguró que su cuarto lugar en los clavados está bien y pidió a lo mexicanos valorar el esfuerzo de los atletas que participan en Tokyo 2020.

“Un cuarto lugar no es malo. Yo no me conformo. Quiero decirles a los mexicanos que valoren nuestro trabajo y que crean en nosotros.”

Gabriela Agúndez debutó en Tokyo 2020 y dijo que aún hay futuro por delante, pues mostró el talento que tiene al conseguir bronce con Orozco y un cuarto lugar individual en clavados de 10 metros."Quiero estar en los próximos Juegos Olímpicos buscando una medalla”.

Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco consiguieron la medalla de bronce en la competencia de clavado sincronizado, una de las tres que ha ganado México en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.

