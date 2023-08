¿Qué es la galactorrea? La enfermedad que provoca secreción por los senos

La galactorrea es la secreción de leche por el pezón en mujeres que no están embarazadas ni amamantando. Aunque no se define como una enfermedad como tal, sí puede ser un signo de un problema no diagnosticado, por lo que permanecer al pendiente de sus síntomas nos puede ayudar a prevenir futuras complicaciones.

Generalmente, este signo puede ocurrir a cualquier edad, después de la menopausia o en aquellas mujeres que nunca han tenido hijos.

¿Qué es la galactorrea? Estos son sus síntomas

De acuerdo con la organización Breastcancer.org, encargada de brindar apoyo y acompañamiento a las mujeres cáncer de mama, la galactorrea se produce al presentar secreción de leche persistente o intermitente por el pezón, esta puede ocurrir de forma manualmente o por una fuga espontánea a través múltiples conductos galactóforos afectados.

Además, de síntomas como secreción por uno a ambos pezones, la galactorrea puede ir acompañada de otros signos, como:



Una o ambas mamas afectadas.

Períodos menstruales irregulares o nulos.

Dolores de cabeza.

Problemas de visión.

Este padecimiento puede afectar a 1 de cada 5 mujeres en el mundo y aunque en muchos casos no se llega a identificar la causa definitiva, es importante que, de presentar algunos de los signos anteriormente mencionados acudas con tu médico lo antes posible.

Causas de la enfermedad por la que sale líquido de los senos

En la mayoría de los casos, la galactorrea se presenta por un exceso en la concentración de prolactina, que es la hormona encargada de la producción de la leche, o bien por causas como:



Estimulación excesiva de las mamas

Efectos secundarios de los medicamentos

Trastornos de la hipófisis

En cada persona esta dolencia se presenta por una causa diferente y para ser determinada con exactitud es necesaria la valoración de un médico, que deberá registrar la historia clínica del paciente, así como examinar las mamas. Incluso, de ser necesario podría solicitar varios estudios.

¿Qué pasa si no se trata la galactorrea?

En casos extremos, la galactorrea puede ser un signo de cáncer de mama no diagnosticado; sin embargo, también puede presentarse por diversos factores no tan alarmantes y la mayoría de las veces esta afección suele desaparecer por sí sola.

El tratamiento dependerá de la causa subyacente de la secreción, misma que determinará un médico, pero en caso de presentar alguno de los síntomas mencionados se sugiere utilizar un sostén cómodo y protectores de pezones para aminorar las secreciones.