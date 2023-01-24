¿Cuánto dinero busca recuperar AMLO de Genaro García Luna?

Este lunes inició el juicio contra Genaro García Luna y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), insistió en que el gobierno que encabeza pedirá a Estados Unidos que se regrese el dinero que robó del erario el exfuncionario.

Durante la mañanera de hoy, López Obrador dijo que la defensa de Genaro García Luna buscaba que México no interviniera para pedir que se regrese lo robado por el extitular de la policía federal.

AMLO explicó que el gobierno de México busca recuperar aproximadamente 700 millones de dólares además de otros activos.

“Lo que sí vamos a procurar es recoger el dinero; es más, hay un juicio. 700 millones de dólares en Florida y sus abogados plantearon de que no tenía México que ir a litigar allá y un juzgado en Florida nos da la razón, es decir, que sí podemos y se está trabajando en eso y otros posibles activos”, declaró.

La semana pasada, AMLO indicó que el dinero calculado que se espera pueda regresar a las arcas del gobierno era de entre 200 y 600 millones de dólares, que presuntamente robó Genaro García Luna.

Juicio contra Genaro García Luna

Este lunes inició el juicio contra Genaro García Luna y el primer día Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, fue el primero en testificar en contra del exsecretario de Seguridad Pública.

El exlugarteniente de los Beltrán-Leyva aseguró que Genaro García Luna recibía sobornos, aunque la defensa del exfuncionario indicó que no se cuentan con pruebas sobre estos dichos.

La quinta audiencia se realizó durante la mañana de este martes y se espera que durante el juicio contra el exfuncionario haya al menos 70 personas como testigos.