Arranca el proceso contra narcopolíticos de Sinaloa: Gerardo Mérida enfrenta su primera audiencia en Estados Unidos

El caso que involucra a 10 funcionarios de Sinaloa, señalados de narcopolíticos por sus nexos con el crimen organizado, comienza su proceso de justicia este lunes 1 de junio en una corte de Nueva York, Estados Unidos.

Durante este inicio de mes, será Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública en Sinaloa quien se enfrente a su primera audiencia por los cargos de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de armas y artefactos destructivos, además de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

⚖️👨‍⚖️ El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, comparecerá en su audiencia inicial ante autoridades de Estados Unidos el próximo lunes 1 de junio



No te pierdas #EsNoticia 🗞️ con @HanniaNovell | https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/5OIH6Lo6RU — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 30, 2026

Quién es la jueza que llevará el caso de los narcopolíticos de Sinaloa

El tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York llevará a cabo la audiencia del exsecretario Gerardo Mérida Sánchez y quien se encargará de juzgar será la juez Katherine Polk Failla.

Durante días anteriores, el equipo de fiscales estadounidenses solicitó el aplazamiento de esta primera sesión para reorganizar los elementos de prueba. Aunque, la jueza de distrito Katherine Polk negó el recurso de la parte acusadora y ordenó mantener la cita de este lunes.

Cuáles son las acusaciones que le atribuye Estados Unidos a Gerardo Mérida

El exjefe de la seguridad pública sinaloense fue arrestado por agentes federales en el estado de Arizona el pasado 11 de mayo. El expediente de la corte indica que las acusaciones contra Mérida son por conspiración para importar narcóticos a gran escala y delitos relacionados con el uso y posesión de armamento.

Aunque Mérida Sánchez se dijo no culpable en la lectura de cargos, la gravedad de los delitos contempla penas de mínimo 40 años de prisión.

Cuántos narcopolíticos de Sinaloa están detenidos en Estados Unidos

Mérida Sánchez forma parte del grupo de funcionarios sinaloenses que fueron detenidos y se encuentran bajo custordia de autoridades de Estados Unidos.

El otro arrestado es Enrique Díaz Vega, quien se fungió como secretario de Administración y Finanzas en la entidad.

Ambos exfuncionarios estatales optaron por entregarse a las autoridades norteamericanas.

Marco Antonio Almanza desmiente arresto desde Culiacán

Hace a penas unos días, surgió el rumor de que el exjefe de Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés, se había entregado a Estados Unidos.

Fue el mismo señalado quien, en redes sociales, aclaró que fueron noticias falsas y publicó un video en el que se le ve en el Jardín Botánico de Culiacán.

🚨#AlertaADN



⚠️🚓Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, comparecerá por primera vez en Estados Unidos el próximo lunes 1 de junio a las 12:00 pm pic.twitter.com/S9TT87zomE — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 29, 2026

Qué narcopolíticos ya declararon ante la FGR

Después de los señalamientos contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, el pasado 29 de abril de 2026, la Fiscalía General de la República, tras las varias exigencias, comenzó una supuesta investigación sobre las acusaciones de Estados Unidos.

Los que ya declararon ante la FGR son: Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Dámaso Castro y Marco Antonio Almanza Avilés.