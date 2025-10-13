El Gobierno mexicano sigue bajo fuego por el apoyo al régimen cubano, pues se ha detectado una alarmante escalada en la entrega de petróleo a la isla. La ayuda se ha triplicado en los últimos meses, poniendo una presión financiera insostenible sobre Petróleos Mexicanos (Pemex), cuya situación económica ya es crítica.

La magnitud del apoyo fue expuesta por Verónica Ayala, de Mexicanos Contra la Corrupción, quien reveló que el desfalco se mide en miles de millones de dólares.

“Esto es de mayo a agosto de este año, hemos encontrado que se han realizado envíos de hidrocarburos con un valor de más de 3 mil millones de dólares, estamos hablando en pesos mexicanos alrededor de 60 mil millones de pesos”.

“En tan solo cuatro meses, se han realizado 58 envíos al régimen dictatorial cubano, una cifra sin precedentes. Los embarques salen en su mayoría del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, y los menos, por Tampico, Tamaulipas.

🔴 #ExclusivaMCCI: En 4 meses, México triplicó el envío de combustible subsidiado a Cuba —más de 3 mil millones de dólares— a través de Gasolinas Bienestar. Uno de los buques usados fue el Sandino, sancionado por EE.UU. desde 2019. (Hilo 🧵) pic.twitter.com/Nu0yNrN4f1 — Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) October 13, 2025

El rol de gasolinas Bienestar y las alertas internacionales

Las operaciones se realizan directamente a través de Gasolinas Bienestar S.A. de C.V., una filial de Pemex creada en 2022.

“Todas las exportaciones son a nombre de Gasolinas Bienestar SA de CV, que es la filial de Pemex para enviar precisamente combustible a la isla de Cuba,” dijo Verónica Ayala. Lo más grave es que el uso de esta filial ha registrado millonarias pérdidas, pasando factura a Pemex: “Es de todos conocido la situación financiera por la que atraviesa Pemex”, recordó la investigadora.

Otro punto de alerta internacional es la participación de buques sancionados:

“Hicimos también revisión de rastreo satelital de estos buques y es así como hemos dado con algunas embarcaciones, como el Ocean Mariner y como el buque Sandino..."El Buque Sandino, de bandera cubana, ha sido sancionado por Estados Unidos e incluido en la Lista Negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), encargada de supervisar actividades vinculadas con el narcotráfico y el terrorismo.

La mayoría de estas operaciones tienen como importador a Koreidan SA, una empresa estatal cubana enfocada en el tema del petróleo.

Así que mientras Pemex se desangra sin que nadie pueda impedirlo, el Gobierno mexicano sigue apoyando a una dictadura que mantiene a millones en la miseria.