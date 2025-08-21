En una operación coordinada y simultánea a lo largo de tres estados, fuerzas federales desmantelaron una red de tráfico de armas presuntamente ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El operativo, que consistió en 16 cateos, resultó en la detención de 16 personas, entre ellas Héctor Agustín Díaz Vázquez, alias “El Cachorro”, señalado como un operador clave del grupo.

Durante las acciones, encabezadas por la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR), se aseguró un arsenal, granadas, vehículos y se desmanteló un inmueble que funcionaba como taller de armería y bodega para el cártel.

¿Cómo fue el operativo para desarticular red de tráfico de armas en México?

El despliegue táctico se ejecutó en el marco de las acciones para fortalecer el Estado de derecho, atacando la estructura logística de la organización criminal. Las fuerzas de seguridad, que incluyeron a la SSPC, DEFENSA y Guardia Nacional, realizaron:



14 cateos en Jalisco

1 cateo en Nayarit

1 cateo en el Estado de México

El objetivo, según el comunicado oficial, era desmantelar una célula delictiva cuya principal actividad era la compra, modificación y venta de armamento para el CJNG.

Cae “El Cachorro” e identifican célula primaria del CJNG

Como resultado del operativo, se logró la detención de 16 personas. De estas, 10 contaban con órdenes de aprehensión vigentes por el delito de delincuencia organizada.

La estructura de los detenidos con órdenes de captura revela la importancia del golpe, de acuerdo con las autoridades mexicanas:



Siete eran operadores de primer nivel , con funciones de jefes de plaza, así como operadores financieros y logísticos.

, con funciones de jefes de plaza, así como operadores financieros y logísticos. Tres eran de segundo nivel, encargados directamente de la modificación y venta de las armas.

Entre los capturados se encuentra Héctor Agustín Díaz Vázquez, “El Cachorro”, identificado como una pieza importante dentro de esta red de tráfico de armas.

Las otras cuatro detenciones se realizaron en flagrancia durante los cateos, incluyendo a una persona encargada de resguardar una de las bodegas.

Dan con taller de armería y aseguran arsenal del CJNG

Durante la intervención a los 16 inmuebles, las autoridades aseguraron un arsenal significativo y desmantelaron la infraestructura de la célula:



Armamento: 4 armas largas y 27 armas cortas.

4 armas largas y 27 armas cortas. Explosivos: 4 granadas.

4 granadas. Municiones y Equipo: Cajas con cartuchos útiles, cargadores y placas balísticas.

Cajas con cartuchos útiles, cargadores y placas balísticas. Vehículos: Siete vehículos y una motocicleta.

Siete vehículos y una motocicleta. Inmuebles: 16 propiedades, destacando una que había sido habilitada como taller de armería y bodega para el grupo criminal.

Las personas detenidas y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

