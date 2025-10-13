Cae “El Niño Sicario” en Tabasco: adolescente señalado por secuestro y venta de drogas

Durante la madrugada del domingo 12 de octubre, autoridades de Tabasco realizaron la detención de un adolescente de apenas 15 años, identificado como “El Niño Sicario”.

A este menor se le acusa de liderar una célula criminal en el municipio de Centro, presuntamente dedicada al secuestro, asesinato y venta de drogas.

¿Quién es “El Niño Sicario”?

Según los reportes oficiales, el joven se había convertido en un foco de violencia en la zona, participando en actividades delictivas como secuestro y homicidios.

Al momento de su detención, portaba una subametralladora tipo Uzi que intentó accionar contra las fuerzas de seguridad, pero el arma se atascó, lo que permitió su aseguramiento sin que se registrara un enfrentamiento.

Además del menor, fue detenido un hombre identificado como José Asunción “N”, de 37 años, alias “El Chuncho”, presunto operador de un líder criminal conocido como “El Chicle”, actualmente recluido en el Centro de Reinserción Social de Tabasco (CREST).

Encuentran videos de secuestros en el celular de “El Niño Sicario”

Durante la revisión del teléfono celular del menor, las autoridades encontraron evidencia de su participación en delitos graves, incluyendo videos de secuestros y asesinatos de mujeres cuyos cuerpos eran enterrados clandestinamente.

También se presume que el menor estaría relacionado con el secuestro de una mujer, liberada horas después en el municipio de Centro, así como con el asesinato de otra persona en el municipio de Paraíso, cuyo cuerpo fue enterrado detrás de una casa de seguridad.

Las imágenes difundidas muestran al joven de espaldas, con playera tipo polo, estatura baja y complexión delgada, reforzando la alerta sobre la implicación de menores en delitos de alto impacto en Tabasco.

Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes realizarán las indagatorias necesarias para avanzar en el proceso legal.

No obstante, hay que tener en cuenta que, al tratarse de un menor de edad, las penas podrían ser reducidas, a pesar de la gravedad de los delitos que se le imputan.