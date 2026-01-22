¡No olviden a Carlos Manzo! Grecia Quiroz exige resultados tras la caída de “El Botox” en Michoacán

La madrugada de este jueves 22 de enero, Michoacán despertó con una noticia de alto impacto: la captura de César Alejandro Sepúlveda Arellano, mejor conocido como "El Botox" . Ante este suceso, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz , reconoció el trabajo de las fuerzas federales, pero lanzó un recordatorio contundente al Gobierno de México.

Quiroz afirmó que ya se comunicó con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para pedirle que la eficiencia mostrada en este caso se repita para dar con el autor intelectual del asesinato de su esposo, Carlos Manzo .

#Justicia | La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, destacó la detención de Carlos Alejandro N, alias El Botox, la madrugada de este jueves tras un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales. Espera justicia para Carlos Manzo.



📹Julio César… pic.twitter.com/AmN4PupWzE — Quadratín Michoacán (@Quadratin_) January 22, 2026

Grecia Quiroz manda mensaje a Omar García Harfuch

Para la alcaldesa Quiroz, la justicia no puede ser selectiva. En sus declaraciones, fue clara al señalar que espera ver pronto tras las rejas a quien ordenó la ejecución de su esposo. "Así como hubo justicia para Bernardo, que la haya para Carlos Manzo también", expresó la mandataria.

Este mensaje pone presión sobre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para que las investigaciones en Uruapan avancen con la misma velocidad que el operativo desplegado en Apatzingán.

¿Investigación a Grecia Quiroz? "No tengo nada que ocultar"

Durante el encuentro con los medios, Grecia Quiroz también enfrentó cuestionamientos sobre ciertos rumores en redes sociales que sugieren que ella misma debería ser investigada. Lejos de evadir el tema, la presidenta municipal se mostró abierta y tranquila ante la posibilidad.

Aseguró que si la población pide que se le investigue, ella acepta el proceso sin resistencia alguna.

Cayó en Buenavista César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “#ElBotox”.



Tenía siete órdenes de aprehensión por extorsión agravada y homicidio calificado.



Es señalado como principal extorsionador de limoneros en #TierraCaliente y del asesinato de Bernardo Bravo.



También era… pic.twitter.com/z2bpoIB4fz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 22, 2026

Cae "El Botox": Presunto responsable del asesinato de Bernardo Bravo

La detención de este sujeto no fue casualidad. Se trataba de un "objetivo prioritario" para el estado y la federación debido a su historial de violencia y extorsiones en la Tierra Caliente. Como líder de "Los Blancos de Troya", se le vincula directamente con ataques vandálicos y el cobro de piso al sector agrícola.

Las autoridades confirmaron que "El Botox" contaba con más de siete órdenes de aprehensión, destacando su presunta responsabilidad en el homicidio de Bernardo Bravo , un líder limonero que alzó la voz contra el crimen.