¿Cuánto cuesta el servicio de grúas si te quedas varado en Periférico?

Uno de los miedos que acecha a los automovilistas es quedarse varados sobre vías de acceso controlado o de alta velocidad en la Ciudad de México (CDMX), ya que algunas algunas grúas se aprovechan para ofrecer sus servicios a precios sumamente elevados, cuánto cobran por arrastrar un vehículo si te quedas varados en Periférico.

A través de una consulta telefónica, algunos ofrecen el servicio de arrastre desde los carriles centrales de Periférico por 500 pesos, convirtiéndo a algunos en los dueños de esta importante vialidad.

De acuerdo con la Ley de Tránsito de la CDMX, en su artículo 26, ningún transporte de carga puede circular por carriles centrales de vías de acceso controlado, como el Periférico o Viaducto.

“Una vez se me quedó, precisamente en Viaducto. La grúa venía pasando, se orilló, y me dijo: oye se te descompuso el coche, le contesté sí. Es que si no te van a cobrar por estar aquí, esto y lo otro, ¿quieres que te ayude a sacar el coche? Sí, pero ¿cuánto me vas a cobrar? y me cobró mil 800, mil 600 pesos”, expresó Alfonso Flores, quien es comerciante.

Ese es el miedo de muchos automovilistas, pues creen que podrían ser acreedores a una multa por permanecer estacionados en vías primarias del Periférico, equivalente hasta 20 UMAS, es decir, aproximadamente 2 mil 74 pesos, así como su arrastre al corralón.

A decir de automovilistas, las grúas ayudan a sacar a los vehículos, pero a un alto costo. “Si te quedas, por ejemplo no sé, dentro de esa vía, lo primero que llegan hacer en lugar de apoyarte pues es una infracción, buscar infraccionar”, comentan algunos conductores.

¿De cuánto es la multa para las grúas por arrastrar en el Periférico?

La realidad es que la multa se la podrían llevar esas grúas que desafían a la ley, pues la multa equivalente es de hasta 300 veces UMA, o lo que es lo mismo 31 mil 122 pesos, más tres puntos de la licencia de conducir.

Por ello, ante un percance de estos se debe llamar al 911, para que se le brinde auxilio vial, sin costo alguno, ellos removerán el coche a carriles laterales de Periférico, donde su seguro y los servicios de grúa sí pueden opera, explicó

“Si me llegara pasar, primero pues trataría de conseguir ayuda lo antes posible para no hacer tránsito, llamar a 911 para que me vengan a auxiliar”, comentan algunos conductores.