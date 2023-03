Transportistas denuncian cobros abusivos de grúas cuando se accidentan

Además de los robos en carreteras y autopistas de México, los transportistas deben enfrentar mafias de grúas que les cobran cantidades excesivas por el arrastre de sus vehículos cuando sufren algún accidente.

Grúas, calvario para los transportistas

Rodolfo Cano, un empresario transportista con varias décadas en el negocio, señala cobros excesivos de las grúas y comenta que el último siniestro de una de sus unidades “fue en la carretera Texcoco - Lechería, 284 mil pesos me cobraba la grúa de Teotihuacán, no hubo maniobras, y no hay quien los regule ni les diga nada, son intocables”.

Empresarios como él aseguran que el reglamento para el servicio de arrastre de grúas tiene una laguna legal, porque permite decidir cuánto cobrarle al transportista en un accidente fuera de las carreteras. Y sobre todo en las rampas de emergencias.

Leonardo Gómez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Transporte Privado, lo explica así: “Está establecido en un reglamento lo que deben estar cobrando por el tema del kilometraje y las propias maniobras, hay lagunas que dejan abierto el criterio de quién está dando el servicio”.

Carreteras de México: traileros asumen costos de rampa de emergencia

Además de las pendientes, curvas y la ubicación de las casteas, los traileros que transitan por las autopistas y carreteras de México, se enfrentan a otra de las trampas mortales que es la rampa de emergencia y el costo de las grúas.

“La rampa nomás hay una, ahí es cuando dices me meto a la rampa, no me meto en la rampa, me sigo derecho, la caseta está el final ahí es donde piensas. Te ponen entre la espada y la pared, no tienes alternativa a veces más que llevarte la caseta”, dice Adán González.

Para los traileros como Adán, tomar la rampa de emergencia no es lo peor en un accidente, sino cuando llega la grúa a sacarlo y es que cuando un tráiler toma una rampa de emergencia deberá asumir los daños causados a esa rampa, que es propiedad del concesionario de la autopista.

Aunque lo peor vendrá cuando tenga que sacar su unidad de la rampa de emergencia, ya que deben llamar a una grúa y estas cobran lo que quieren, al valerse de un vacío legal, así lo asegura Adán: “La grúa te va a dejar en la ruina, sí te va a sacar un buen billete, casi la cuarta parte de lo que cuesta tu camión imagínate más de 200, 250 mil pesos no pues te quedas en la calle, algo absurdo y algo exagerado, es un abuso. Mira aquí está la rampa de emergencia ya al final de la bajada, no tiene sentido esa rampa de emergencia verdad, la bajada ya terminó y mira la caseta está abajo enseguida de la rampa, como lo ves está muy mal diseñado, este sale contraproducente, dices mejor prefiero seguirme derecho”, explicó el operador de tráiler.

Hoy, estos transportistas piden que se eliminen todas esas lagunas legales, para evitar que sigan estafándolos cuando sufren un accidente en las carreteras.