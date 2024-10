Grupo Salinas celebra 20 años de “Caminos de la Libertad”

Grupo Salinas está de manteles largos, pues se cumplieron 20 años del proyecto “ Caminos de la Libertad ” y con él, se cumplen 20 años de defender la más bella aspiración del ser humano, la libertad.

“Si no hay libertad pues no hay innovación y si no hay innovación, pues no puede haber ningún cambio ni la revolución tecnológica, no hay inversiones todo se quede estático.”, puntualizó Ricardo B. Salinas Pliego , Presidente de Grupo Salinas.

Hans Hermann recibe reconocimiento “Una Vida por la Libertad”

Este año se entregó el reconocimiento “Una Vida por la Libertad” a Hans Hermann Hoppe; escritor, economista y filósofo alemán por ser un gran defensor del derecho de propiedad.

“La institución de la propiedad privada es y siempre será, y en todos lados será, la base del mundo, requisito indispensable para la paz, para las relaciones pacíficas entre las personas.”, señaló Hans Hermann.

¿Cómo surge “Caminos de la Libertad”?

“Caminos de la Libertad” nace por iniciativa de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas , con el objetivo de promover la discusión sobre la libertad y construir una sociedad próspera y justa.

“Sin duda, la libertad es el camino, estoy convencida, para la prosperidad, la libertad. Es la única vía que garantiza que todas las personas tengan oportunidad de decidir,

que tengan poder sobre sus vidas.”, Ninfa Salinas Sada, Presidenta del Consejo de Fundación Azteca de Grupo Salinas.

“Caminos de la Libertad” cumple dos décadas impulsando alianzas

En dos décadas, “Caminos de la Libertad” ha impulsado 60 concursos y 75 alianzas nacionales e internacionales.

“La razón por la que luchamos por la libertad es porque la libertad es dignidad, es algo del ser humano, yo tengo el derecho de tomar mis propias decisiones, y yo tengo el derecho de equivocarme también.”, Sergio Sarmiento, Presidente de Caminos de La Libertad.