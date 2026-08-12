Tragedia en guardería de Minneapolis: Apuñalamiento deja tres muertos, entre ellos un niño

Una guardería ubicada en Hopkins, Minnesota, suburbio de Minneapolis, Estados Unidos, fue escenario de una tragedia este miércoles, luego de que un hombre de 41 años atacara con un cuchillo a su esposa y a su hija de 7 años ; ambas murieron y el agresor posteriormente se quitó la vida de un disparo.

El ataque con arma blanca ocurrió en la vivienda donde funcionaba la guardería, mientras otros seis niños se encontraban en el lugar; las autoridades informaron que todos ellos resultaron ilesos después de la agresión, que fue presenciada parcialmente por un padre que acudía a dejar a su hijo y posteriormente llamó a las autoridades correspondientes.

El ataque ocurrió cuando otros niños llegaban a la guardería

La policía de Hopkins informó que el establecimiento era administrado por la esposa del agresor y funcionaba desde su domicilio; un padre que llegó durante la mañana observó parte del ataque y dio aviso a las autoridades.

Los agentes encontraron la escena dentro de la vivienda y posteriormente confirmaron que el responsable había muerto por una herida de bala que él mismo se provocó.

El jefe de policía de Hopkins, Brent Johnson, describió el caso como una situación especialmente dolorosa para las familias que llevan a sus hijos a una guardería con la expectativa de que permanezcan seguros durante el día.

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Three people, including a child, have reportedly been killed in a stabbing at a home daycare near Minneapolis. pic.twitter.com/zR3VTw32k6 — Breaking911 (@Breaking911) August 12, 2026

Policía investiga otro posible asesinato del agresor

Además de las muertes ocurridas en la guardería, las autoridades señalaron que el hombre de 41 años también es considerado sospechoso de haber asesinado a una pariente de 78 años.

La información preliminar no establece todavía las circunstancias de esa muerte, por lo que la policía mantiene abierta la investigación para determinar qué ocurrió y si existe relación con el ataque registrado en Hopkins.

La guardería tenía licencia desde 2019

Los registros citados por las autoridades muestran que la guardería contaba con una licencia estatal desde 2019 y tenía autorización para atender hasta 10 menores.

Además, el establecimiento había sido revisado durante visitas realizadas en 2023, 2024 y 2025, inspecciones en las que se determinó que cumplía con las normas correspondientes.