Esto es lo que pasaría si hay una Tercera Guerra Mundial

Con las tensiones suscitadas de la invasión de Rusia a Ucrania, así como el conflicto de Corea del Norte y Corea del Sur, muchas personas se cuestionan si es posible que se genere el escenario de una Tercera Guerra Mundial.

Recientemente se dio la noticia de un misil que cayó en Polonia, en primera instancia se señaló a Rusia de ser responsable; sin embargo, horas más tarde, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, descartó que haya sido un ataque deliberado, puesto que fue causado como defensa aérea por parte de Ucrania en respuesta a los ataques de misiles rusos.

Luis Alberto Villamarín, especialista en Defensa y ex coronel del Ejército de Colombia, analizó las tensiones que generan tanto Rusia como Corea del Norte a occidente y lo calificó como un escenario “catastrófico”.

Asimismo, destacó que en este momento las conflictos van en aumento, pues Rusia amenaza con usar las armas nucleares de manera justificativa; pero Corea del Norte también desafía al mundo y ha hecho cerca de 23 pruebas de misiles cada vez más impactantes, la última sobrepasó el territorio japonés.

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¿Qué pasa si Rusia utiliza armamento nuclear?

Según el especialista, los efectos de que Rusia utilice armamento nuclear serían catastróficos. Asimismo, detalló que Europa tendría que actuar con acciones directas contra las artillerias de Rusia y romper completamente las relaciones.

Destacó que la manifestación permanente de los países en apoyo a Ucrania con respaldo de Estados Unidos es cada vez más evidente, por lo que su participación es trascendental.

Tras el misil que cayó en Polonia, Rusia señaló de "histérica" la reacción de la OTAN y aseveró que los restos de misil corresponden al sistema de defensa aérea S-300 de la aviación de Ucrania. Por su parte, Estados Unidos consideró "poco probable" que el misil que cayó era de parte de Rusia.

México se vería afectado|Pexels

¿Cuál es el conflicto entre Corea del Sur y Corea del Norte?

Es importante destacar que la invasión rusa a Ucrania no es el único conflicto que podría desencadenar una Tercera Guerra Mundial. Uno de los más tensos y peligrosos se encuentra en la península de Corea.

En 1950 Corea del Norte invadió el sur y dio inicio a la Guerra de Corea, conflicto que duró tres años y dejó millones de muertos. En 1953 ambos fimaron un armisticio en búsqueda de paz; sin embargo, sigue la tensión con el apoyo militar por parte de Estados Unidos hacia Corea del Norte.

¿Qué consecuencias habría en el mundo si hay una Tercera Guerra Mundial?

A través de un artículo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el especialista Juan Manuel Portilla, Doctor en Derecho Internacional y el internacionalista Eduardo Rosales, explicaron que las consecuencias de una Tercera Guerra Mundial se sentirán especialmente en el plano económico y financiero.

En lo económico habría distorsión ya que el precio del petróleo se ha elevado y a pesar de que México es uno de los principales exportadores, también podría verse afectado en un efecto boomerang y podría detenerse la industria.

Por último, los especialistas afirmaron que el ataque por parte de Rusia a Ucrania es una violación al derecho internacional contra la seguridad territorial del país.