Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, confirmó que no se presentará a elecciones en agosto

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo el viernes que no se presentará en las elecciones anticipadas de agosto, y llamó a las organizaciones políticas a unirse para defender la democracia en el país.

El asediado líder gobierna por decreto luego de invocar un mecanismo constitucional el 17 de mayo llamado “muerte cruzada”, con el que disolvió la Asamblea Nacional y adelantó elecciones generales (presidenciales y legislativas), citando una crisis política y conmoción interna como justificación de la medida.

Quiero ser claro, no aceptaré la postulación como candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones del 20 de agosto. Guillermo Lasso / Presidente de Ecuador

“Para este gobierno el trabajo no se detiene, al contrario, se va a redoblar. No tiene ningún sentido para mí hacer campaña cuando el país me necesita dedicado a los ciudadanos”, añadió el presidente Guillermo Lasso desde el palacio presidencial.

Lasso denunció lo que dijo es un sector político minoritario que daña al país y llamó a todas las organizaciones que apoyan la democracia a unirse contra el “autoritarismo”.

El mandatario ecuatoriano, quien asumió el cargo en 2021, enfrentó una presión constante de la Legislatura controlada por la oposición, donde intentaron dos veces destituirlo de su cargo.

Me siento honrado una vez más de ser tu hijo, de tenerte como referente y como guía. El honor de ser Presidente es el más alto como lo dijiste, pero nada superará tu espíritu democrático y tu disposición para luchar por ella, antes, ahora y estoy seguro que siempre.



Queda… pic.twitter.com/gmOW1IoBCf — Guillermo Lasso Alcivar (@LassoGE) June 2, 2023

El juicio político más reciente en su contra alegaba que hizo caso omiso de las advertencias de malversación de fondos relacionadas con un contrato en la empresa estatal de transporte de petróleo Flopec, cargos que el mandatario ecuatoriano siempre negó.

El presidente y los legisladores elegidos en la votación de agosto estarán en el cargo hasta que finalice el mandato actual en 2025, cuando se llevarán a cabo las elecciones originalmente programadas. Si es necesario, se realizará una segunda vuelta presidencial el 15 de octubre.

Lasso ha defendido su decisión de convocar elecciones anticipadas argumentando que el proceso de juicio político, el primero contra un mandatario ecuatoriano en décadas, tuvo motivaciones políticas y desató una crisis antidemocrática.

Queridos ecuatorianos: no aceptaré la postulación para ser candidato a la Presidencia de la República. Lo hago con profundo amor por la democracia y por respeto a ustedes, los ciudadanos.#NuestroTrabajoContinúa 🇪🇨 pic.twitter.com/H8BRVEGxhG — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 2, 2023

¿Qué ha pasado con Lasso en las últimas semanas?

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se recuperó de una operación de próstata en el Methodist Hospital de Houston.

La oficina de Lasso no dijo por qué fue necesaria la cirugía. Se ha sometido a varias operaciones durante su mandato, incluida una intervención de párpado en otro hospital de Houston el año pasado, después de que se le diagnosticara un melanoma.

Además, en los últimos días, fijó el nuevo reglamento que regula el uso legítimo de la fuerza en el país. Señaló que esta directriz es clave para los procedimientos que realicen las fuerzas militares.

Lasso gobierna actualmente por decreto tras disolver la Asamblea Nacional del país, alegando una crisis política y conmoción interna.