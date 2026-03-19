Perros infectados con gusano barrenador en Veracruz; uno tenía más de 200 gusanos

Reportan varios contagios por gusano barrenador en el municipio de San Andrés Tenejapan, Veracruz, donde al menos seis perros han sido detectados con esta peligrosa infección en las comunidades de Encino Grande y Teopancahualco.

Se trata de una plaga que no solo afecta a los animales, sino que también puede convertirse en un problema de salud si no se controla a tiempo. Por eso, voluntarios y personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria ya trabajan en la zona para contener la situación.

¿Qué está pasando con el gusano barrenador en Veracruz?

De acuerdo con brigadistas, hasta el momento se han atendido 16 perros, de los cuales al menos cinco están confirmados con la infección, mientras que otro más no ha podido ser tratado.

Los voluntarios advierten que el problema podría ser mayor, ya que solo han logrado recorrer dos de las cinco comunidades que conforman el municipio. “Hay más perritos heridos y posiblemente infectados, pero las comunidades son grandes y no hemos llegado a todas”, explicó uno de los participantes en las jornadas.

¿Por qué es peligroso el gusano barrenador en perros?

El gusano barrenador es especialmente agresivo porque invade heridas abiertas y se alimenta del tejido vivo del animal, provocando daños severos en poco tiempo.

Uno de los casos más impactantes fue el de un perro de raza akita, de aproximadamente ocho años, que presentaba entre 200 y 250 larvas en una herida cerca de la cola, la cual ya comprometía zonas delicadas.

Este tipo de infecciones puede avanzar rápidamente si no se atiende, causando dolor extremo, infecciones secundarias e incluso la muerte del animal.

Piden ayuda urgente para perros contagiados con gusano barrenador: esto es lo que necesitan

Rescatistas de animales hicieron un llamado directo a la población para sumarse con insumos médicos y apoyar en la atención de los perros afectados. Entre lo más urgente se necesita:



Pinzas quirúrgicas para extraer larvas

Material de curación

Cajas transportadoras

Apoyo para resguardar perros callejeros

Además, insistieron en no minimizar la situación, ya que el brote podría extenderse si no se controla a tiempo.

El alcalde del municipio aseguró que, por ahora, el combate a esta plaga depende principalmente de voluntarios y un veterinario asignado por SENASICA.

También pidió a los habitantes reportar cualquier caso sospechoso para evitar que el problema crezca y llegue a afectar a más animales o incluso a personas.

Además, continúan las jornadas en las comunidades afectadas para detectar perros con heridas abiertas y brindar atención inmediata, ya que en los últimos días la plaga ha mostrado señales de expansión.

Casos de gusano barrenador en humanos en Veracruz

Por otro lado, de acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta la semana 9 de Vigilancia Epidemiológica del 2026, se han registrado 183 casos de gusano barrenador en humanos a nivel nacional, Veracruz se encuentra en el quinto lugar con 8 personas contagiadas.

En cuanto a los primeros lugares están Chiapas con 113, Yucatán 20, Quintana Roo 9 y Oaxaca 14.