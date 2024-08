La Reliquia de San Judas Tadeo: Gustavo A. Madero recibe a cientos de feligreses

Es uno de los templos donde los feligreses han logrado estar mucho más cerca de La Reliquia del Brazo de San Judas Tadeo, en el Santuario de San Judas Tadeo, ubicado en Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CDMX).

“Siento una emoción muy grande y un amor para él, es algo importante, sí, me hacen falta palabras para exteriorizar todo ese sentir que tengo dentro de mí, de mí corazón, de mi alma.”, cuenta María Antonieta Ruiz, una feligresa.

Fieles dieron las gracias por milagros atribuidos a San Judas Tadeo

En cada eslabón de esta larga cadena humana hay un motivo diferente para agradecer, como milagros en temas de salud.

“A mi me operaron hace 14 años a corazón abierto, me pusieron una válvula, cambio de válvula, me pusieron una válvula mitral y por aquí estoy todavía.”, cuenta José Alberto Vázquez.

“Pues vengo a pedir por el papá de mi hijo que está malo y me hizo un milagro de que él ya estaba al borde de la muerte y gracias a Dios todavía está con nosotros.”, relata Patricia Badillo, otra feligresa.

Creyentes llegaron desde San Miguel de Allende para ver La Reliquia de San Judas Tadeo

Ésta es otra de sus casas con más seguidores: El Santuario de San Judas Tadeo, perteneciente a la diócesis de Azcapotzalco, ubicado en avenida Instituto Politécnico Nacional y Poniente 116, en la colonia Capultitlán, de la alcaldía Gustavo A. Madero.

“Vengo desde San Miguel de Allende, vengo a pedirle por una hermana que tiene, la están dializando ahorita, de hecho él es para ella, para que le de fuerzas, para que siga adelante con su tratamiento.”, relata Ángela Correa, feligresa.

La Reliquia de San Judas Tadeo seguirá su camino al Estado de México

Aquí de nuevo se demostró que hay peticiones personales a San Juditas Tadeo, pero también en nombre de la comunidad.

“Igual para todo México, la paz que necesitamos en la República Mexicana y en el mundo”, comparte Francisco Javier Navarrete.

Este miércoles y jueves La Reliquia iluminará la parroquia de San Judas Tadeo interlomas, perteneciente a la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Está ubicada en avenida Jesús del Monte, esquina Hacienda de Las Palmas, en Huixquilucan, Estado de México.