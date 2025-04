Excanciller de Colombia acusa a presidente Petro de drogadicción en dura carta pública

Una tormenta política ha estallado en Colombia, después de que el exsecretario de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, publicara una carta acusando directamente al presidente Gustavo Petro de sufrir un problema de adicción a las drogas.

Leyva, quien fuera el primer canciller del actual gobierno, afirma haber constatado personalmente esta condición durante una visita oficial del mandatario a París en junio de 2023.

“Confirmé su problema en París”

En la misiva de cuatro páginas, difundida a través de su cuenta en la red social X, Leyva relata un episodio específico ocurrido durante la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial en la capital francesa, convocada por el presidente Emmanuel Macron.

“Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción”, escribe Leyva dirigiéndose a Petro.

El ex canciller lamenta no haber actuado antes: "¿Pero qué podía yo hacer?... Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano”.

Ciudadanas, ciudadanos



Me permito darles a conocer la carta que hice llegar ayer 22 de abril del año en curso, al señor Presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Incluyo el sello comprobante de recibo en la Presidencia, hora 1:52 p.m. pic.twitter.com/5xm7QHwuKy — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) April 23, 2025

Leyva describe además un incidente que le produjo “desazón y desconcierto”, afirmando que Petro “desapareció dos días en París durante una visita oficial”.

Cuestiona la narrativa oficial implícitamente al añadir: “Como si inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su paradero. Momentos embarazosos para mi como persona y como su canciller. Y mucho más cuando supe en dónde había estado”.

El exministro concluye esta parte de forma lapidaria: “Lo cierto es que nunca se repuso usted... Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar”.

Ausencias y comentarios confusos: Las supuestas consecuencias

El excanciller va más allá y vincula directamente este presunto problema de adicción con el comportamiento público del presidente.

Atribuye a esta causa las “desapariciones, llegadas tarde, inaceptables incumplimientos, viajes carentes de sentido, frases incoherentes” y “otros descuidos” que, según él, se han registrado y persisten.

Leyva también menciona que Petro ha caído “en muy frecuentes tiempos de soledad, ansiedad, depresión y otras manifestaciones de difícil superación, algunas de alto riesgo”.

Abuso de poder y reacciones

La carta de Leyva, quien salió del gobierno a principios de 2024 tras ser suspendido por la Procuraduría por irregularidades en un contrato de pasaportes, también incluye fuertes críticas políticas.

Acusa a Petro de “abuso del poder”, de usar “amenazas innecesarias”, de calificar “inadecuadamente a sus contradictores” y de “incitar a la lucha de clases”.

Leyva concluye su carta pidiendo una reunión con Petro para hacerle una “necesaria insinuación pensando en usted y en la nación entera”.

La misiva del ex canciller abre una nueva y profunda crisis política en Colombia, centrada en la figura presidencial y con implicaciones aún impredecibles.