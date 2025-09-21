Esto se sabe de la desaparición del cantante B-King en México; Gobierno de Colombia pide apoyo

El cantante colombiano Bayron Sánchez Salazar, mejor conocido en la escena urbana como B-King, fue reportado como desaparecido junto a su compañero Dj Regio Clown, el pasado 16 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX).

Ambos fueron vistos por última vez cuando presuntamente se dirigían a un gimnasio en la zona de Polanco, pero desde entonces se perdió su rastro.

Al no tener ningún indicio de su paradero, el Gobierno de Colombia pidió ayuda a las autoridades mexicanas para dar con la pronta localización de los artistas, quienes se encontraban de gira por el país.

Gobierno de Colombia pide ayuda a México por la desaparición de B-King

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció públicamente sobre el caso y solicitó la colaboración del gobierno mexicano.

A través de un mensaje en redes sociales, mencionó que posiblemente su desaparición esté relacionada con las mafias multinacionales que crecen en el continente, por el consumo desaforado de drogas en los EE. UU..

En su publicación, el mandatario mencionó directamente a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y pidió al cuerpo diplomático colombiano en México movilizarse para apoyar en la búsqueda.

Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.… pic.twitter.com/z1r5TsqyoS — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2025

¿Cómo desapareció B-King en México y qué se sabe hasta ahora?

La desaparición ocurrió el 16 de septiembre, justo después de que B-King ofreciera un concierto en Sonora como parte de una gira en México.

De acuerdo con reportes, el cantante y su DJ fueron vistos por última vez cuando salían rumbo a un gimnasio en Polanco, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En la ficha de búsqueda con folio D/02742/2025/FGJ, la Fiscalía capitalina señala que Bayron Sánchez vestía camiseta negra, pants blanco y tenis blancos. Tiene 31 años, mide 1.73 metros, porta varios tatuajes y una greca en la ceja izquierda.

Por su parte, Jorge Luis Herrera Lemos, o Regio Clown, de 35 años, fue registrado en la ficha D/02743/2025/FGJ. El DJ vestía ropa deportiva negra y también tiene tatuajes y perforaciones en las orejas.

¿Quién es B-King?

Nacido en Norte de Santander y criado en Medellín, el músico logró consolidarse en el género urbano con canciones como Destino, Me necesitas y Made in Cali.

En su vida personal, se sabe que mantuvo una relación sentimental con la DJ Marcela Reyes, muy conocida en la música electrónica de Colombia. Misma que dio a conocer la desaparición del cantante urbano en tierras mexicanas.

La última publicación de B-King antes de desaparecer en Polanco

Horas antes de que se perdiera su rastro, el artista compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se mostraba agradecido con el recibimiento durante su concierto. En la publicación aparece la leyenda: “Muchas gracias, mi México lindo y querido”.

Al respecto el cantante J Balvin compartió en sus redes sociales la ficha de búsqueda e incluso un número de contacto para quienes tengan información que ayude a localizarlos.

En redes sociales, los seguidores del artista colombiano se han organizado para difundir fotografías, con la esperanza de localizarlo con vida.